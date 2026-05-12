Sorana Cîrstea a intrat în istorie după calificarea în semifinale la Roma. Românca, peste Serena Williams

Sorana Cîrstea a realizat o performanță uriașă la WTA Roma, acolo unde a ajuns în semifinale. Românca a intrat în istorie, direct peste legendara Serena Williams, după ce a învins-o pe Jelena Ostapenko în sferturi.
Adrian Baciu
12.05.2026 | 23:15
Capitolul la care Sorana Cîrstea o depășește pe Serena Williams după calificarea în semifinale Roma. Sursa foto: colaj Fanatik / Hepta
Sorana Cîrstea, în anunțatul an al retragerii din circuitul WTA, trăiește o a doua tinerețe în tenis. Românca, fără presiune, înregistrează rezultate remarcabile la aproape toate turneele. La Roma, jucătoarea de 36 de ani a ajuns, marți, în careul de ași, după o victorie clară cu o fostă campioană de la Roland Garros. Cîrstea a intrat direct în istorie după performanța din Italia. Capitolul la care a depășit-o pe uriașa americancă Serena Williams, 44 de ani.

Sorana Cîrstea, peste Serena Williams după semifinala de la WTA Roma

Nimeni nu îi stă în cale Soranei Cîrstea la WTA Roma. A 27-a jucătoare a lumii înainte de acest turneu de 1000 de puncte s-a calificat marți, 12 mai, în semifinalele competiției, după o victorie cu 6-1, 7-6 (0) în fața Jelenei Ostapenko (28 de ani, 36 WTA). Pentru un loc în ultimul act, românca se va lupta cu Coco Gauff (SUA, 3 WTA).

Accederea în semifinalele de la Roma i-a adus jucătoarei din România încă 175 de puncte în plus față de cele acumulate până în această fază. Cu acestea, Cîrstea a ajuns la un total de 1887 în clasamentul live și a urcat de pe 26 până pe locul 21. Și-a egalat astfel cea mai bună clasare a carierei, pe care a mai atins-o în august 2013. O calificare în finală ar mai însemna încă 260 de puncte în plus și automat intrarea în top 20. Ar fi un nou personal best pentru româncă.

Înainte de meciul din semifinale, Sorana Cîrstea se poate mândri deja că a scris o pagină de istorie. Conform statisticienilor de la OptaAce, după ce a trecut de Ostapenko, Sorana a devenit a doua cea mai în vârstă jucătoare din istorie care intră în penultimul act al unui turneul WTA 1000 pe zgură. Doar Martina Navratilova era mai în vârstă – 37 de ani și 196 de zile – când juca pentru ultima dată în cariera sa într-o astfel de competiție.

Se întâmpla tot în careul de ași la o competiție de 1000 de puncte și tot pe suprafața de la Roma, în 1994. În această ierarhie, Sorana Cîrstea – 36 de ani și 28 de zile – este peste Serena Williams. Legendara jucătoare din Statele Unite avea 34 de ani și 225 de zile în 2016. Urmează apoi în ierarhie Samantha Stosur (32 de ani și 33 de zile – 2016). Pe 5 este Conchita Martinez (31 de ani și 161 de zile, în 2004).

Ce altă performanță a mai realizat Sorana Cîrstea la un turneu de categorie WTA 1000

În cariera ei, Sorana Cîrstea a mai jucat semifinale la turnee WTA 1000. A mai atins această fază la Toronto 2013, Miami 2023 și Dubai 2024. La acest ultim turneu din Emiratele Arabe Unite, pe când avea La 33 de ani și 321 de zile, Sorana Cîrstea devenea cea mai vârstnică jucătoare de tenis care accede în semifinale. Trecea atunci cu 2-6, 7-6(1), 6-2 de Karolina Muchova (Cehia).

Prin performanța de la Dubai, românca le întrecea pe legendarele surori Serena și Venus Williams. Până la cele realizate de Sorana, Venus era cea mai vârstnică semifinalistă din istorie turneului de la Dubai. Americanca a ajuns în penultimul act la Dubai în anul 2014. Avea atunci 33 de ani și 248 de zile.

Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
