Sorana Cîrstea a primit o recunoaștere impresionantă din partea WTA

Ajunsă în cel mai bun punct al carierei la vârsta de 36 de ani, pentru Sorana Cîrstea, cel mai probabil, turneul de la Hong Kong a reprezentat ultimul al carierei. Chiar dacă a părăsit turneul în sferturile de finală, victoria ei cu uzbeka Maria Timofeeva a fost desemnată meciul săptămânii.
După ce a făcut cel mai bun sezon al carierei și a ajuns pe cea mai bună poziție a sa în clasamentul WTA, locul 16, românca a venit la turneul de la Hong Kong cu gândul că acesta va fi ultimul ei turneu. Ea a trecut pe rând de uzbeka Maria Timofeeva, în primul tur, după care de Mary Stoiana, sportivă din SUA, urmând să fie eliminată de Alexandra Shubladze, rezultatul fiind numit de WTA „surpriza săptămânii”.
De asemenea, victoria Soranei din primul tur, contra lui Timofeeva, a fost intitulată „meciul săptămânii”, după un dramatic 7-6 (8-6), 1-6, 7-5 în favoarea româncei. Cel mai impresionant a fost felul în care sportiva noastră a reușit să revină în ultimul set, după ce îl pierduse categoric pe precedentul, iar adversara sa începuse cu 2-0 în setul decisiv.
„Sori” a anunțat încă de la începutul anului 2026 că acesta va fi ultimul ei sezon în tenisul profesionist. Prin urmare, dacă nu se va răzgândi, însă nu pare să fie cazul, meciul româncei cu rusoaica Alexandra Shubladze poate fi ultimul meci în care fanii au putut s-o vadă pe Sorana jucând.
Decizia de a se retrage vine în cel mai bun moment al carierei și pare ireversibilă, întrucât ea a postat și un mesaj pe Instagram după ce a fost eliminată, în care a anunțat că se simte obosită atât din punct de vedere fizic, cât și mental, deci probabil acesta va fi capătul carierei. De-a lungul anilor în tenisul profesionist, Sorana Cîrstea a câștigat patru turnee la simplu, toate WTA 250: Tașkent (2008), Istanbul (2021), Cleveland (2025), Cluj-Napoca (2026).