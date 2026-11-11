Sport

Sorana Cîrstea a primit o recunoaștere impresionantă din partea WTA

Ciprian Păvăleanu
11.11.2026 | 22:13
Sorana Cirstea a primit o recunoastere impresionanta din partea WTA
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Sorana Cîrstea a primit o recunoaștere impresionantă din partea WTA. Foto: hepta.ro.
Sorana Cîrstea a primit o recunoaștere impresionantă din partea WTA după turneul de la Hong Kong! Victoria din primul tur a româncei a fost numită meciul săptămânii
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Ajunsă în cel mai bun punct al carierei la vârsta de 36 de ani, pentru Sorana Cîrstea, cel mai probabil, turneul de la Hong Kong a reprezentat ultimul al carierei. Chiar dacă a părăsit turneul în sferturile de finală, victoria ei cu uzbeka Maria Timofeeva a fost desemnată meciul săptămânii.

Sorana Cîrstea, protagonistă în meciul săptămânii de la Hong Kong! WTA a făcut anunțul

După ce a făcut cel mai bun sezon al carierei și a ajuns pe cea mai bună poziție a sa în clasamentul WTA, locul 16, românca a venit la turneul de la Hong Kong cu gândul că acesta va fi ultimul ei turneu. Ea a trecut pe rând de uzbeka Maria Timofeeva, în primul tur, după care de Mary Stoiana, sportivă din SUA, urmând să fie eliminată de Alexandra Shubladze, rezultatul fiind numit de WTA „surpriza săptămânii”.

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De asemenea, victoria Soranei din primul tur, contra lui Timofeeva, a fost intitulată „meciul săptămânii”, după un dramatic 7-6 (8-6), 1-6, 7-5 în favoarea româncei. Cel mai impresionant a fost felul în care sportiva noastră a reușit să revină în ultimul set, după ce îl pierduse categoric pe precedentul, iar adversara sa începuse cu 2-0 în setul decisiv.

WTA Hong Kong, ultimul turneu din cariera Soranei Cîrstea?!

„Sori” a anunțat încă de la începutul anului 2026 că acesta va fi ultimul ei sezon în tenisul profesionist. Prin urmare, dacă nu se va răzgândi, însă nu pare să fie cazul, meciul româncei cu rusoaica Alexandra Shubladze poate fi ultimul meci în care fanii au putut s-o vadă pe Sorana jucând.

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Decizia de a se retrage vine în cel mai bun moment al carierei și pare ireversibilă, întrucât ea a postat și un mesaj pe Instagram după ce a fost eliminată, în care a anunțat că se simte obosită atât din punct de vedere fizic, cât și mental, deci probabil acesta va fi capătul carierei. De-a lungul anilor în tenisul profesionist, Sorana Cîrstea a câștigat patru turnee la simplu, toate WTA 250: Tașkent (2008), Istanbul (2021), Cleveland (2025), Cluj-Napoca (2026).

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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