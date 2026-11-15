Sorana Cîrstea a primit vestea și e sigură de un lucru înainte de finalul sezonului

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Sorana Cîrstea (36 de ani), aflată pe final de carieră, a avut un sezon de vis și a reușit o clasare de lăudat în ierarhia WTA . În ceea ce privește grupul select al primelor 10 jucătoare din tenisul mondial, numele tuturor compenentelor este deja cunoscut.

Sorana Cîrstea termină anul în elita mondială

Jucătoarea de tenis din București a terminat turneul Hong Kong Open după ce . Totuși, Sorana Cîrstea se poate lăuda cu o serie de rezultate incredibile spre sfârșitul carierei, dar și o clasare de vis în ierarhia mondială, la finalul acestui an.

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Românca va termina sezonul 2026 pe locul 16 mondial, iar cea mai bună clasare a sa din întreaga carieră a fost cu o poziție mai sus. De-a lungul actualului calendar competițional, tenismena a evoluat la formă maximă și și-a egalat cea mai bună performanță de la un turneul de Grand Slam, la Roland Garros: sferturi de finală. O performanță notabilă a fost semnată și la US Open, unde parcursul Soranei Cîrstea s-a oprit în optimile de finală. De asemenea, a câștigat Transylvanian Open pentru a patra oară în carieră.

Astfel, în cazul în care românca decide să pună punct carierei sale de sportivă, se poate lăuda cu un final de poveste la cel mai înalt nivel. Sorana Cîrstea este, în prezent, cea mai bine clasată jucătoare din lume trecută de vârsta de 35 de ani. În top 100 WTA se mai află doar două sportive care sunt născute înainte de 1991. Este vorba despre Tatjana Maria (locul 68 WTA – Germania) și Shuai Zhang (locul 98 WTA – China).

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Sorana Cîrstea a avut un salt uriaș pe final de carieră

Tenismena ”tricoloră” și-a petrecut ultimele două decenii jucând la cel mai înalt nivel, dar cea mai bună formă din cariera sa a găsit-o după ce a atins pragul vârstei de 35 de ani. La începutul anului 2025, Sorana Cîrstea se afla în afara primelor 100 de locuri în clasamentul WTA, însă rezultatele sale au ridicat-o constant în ierarhie.

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De asemenea, în acest an a atins cea mai bună clasare din întreaga sa carieră: locul 15 WTA. Românca a semnat și una dintre cele mai importante borne ale carierei sale, la 36 de ani. În mai 2026, Sorana Cîrstea a învins, pentru prima dată, liderul mondial la zi. Se întâmpla la Turneul 1000 WTA de la Roma, când a răpus-o pe : 2-6, 6-3, 7-5.

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