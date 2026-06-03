Sorana Cîrstea a revenit de la Roland Garros și a vorbit despre retragere: ”Voi încerca să mă las dusă de val”. Ce o îngrijorează cel mai tare

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Aflată la ultimul sezon din carieră, Sorana Cîrstea a avut evoluții excelente în 2026 și a anunțat care ar fi lucrul ce ar putea să-i întoarcă decizia de a se retrage. Ce a spus sportiva la aeroport, la întoarcerea de la Roland Garros.

Sorana Cîrstea noi detalii despre retragere după întoarcerea de la Roland Garros

Primită cu aplauze pe aeroportul ”Henri Coandă”, la sosirea acasă, Sorana Cîrstea a mărturisit că actualul sezon este unul mult peste ceea ce s-a așteptat și a admis că există o mică șansă de a continua să joace tenis și anul viitor.

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”În sferturi am avut o zi nefastă, iar Mirra Andreeva (n.r. – pe care ) a jucat excelent. Un sezon de zgură foarte frumos, sunt împlinită. În momentul de față suntem abia în mai, vom vedea cum va decurge anul. Decizia asupra retragerii e neschimbată momentan.

Nu vreau să mă gândesc la asta, vreau să mă bucur de fiecare turneu, să merg pas cu pas și vom vedea ce îmi va oferi acest an. Decizia de a mă retrage a fost personală. Momentan nu vreau să spun motivele. Tot ce pot să spun este că îmi doream o familie și cred că e ceva normal pentru cineva la vârsta mea.

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Nu știu ce se va întâmpla anul acesta. Momentan este peste așteptări. În general, în viață, cu cât încerci să plănuiești mai mult, cu atât viața te surprinde mai mult. Voi încerca să mă las dusă de val și vom vedea unde vom ajunge.

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Am lăsat o portiță, este normal prin modul în care joc. E logic să las o portiță (n.r. – promisiunea că va amâna retragerea dacă va câștiga un turneu de Grand Slam în acest sezon), având în vedere cum merg lucrurile”, a declarat Cîrstea.

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Ce urmează pentru Sorana Cîrstea

În ciuda parcursului foarte bun de la Roland Garros, românca . Ea a mărturisit că nu a făcut o obsesie din intrarea în Top 10 și a anunțat ce program va avea în lunile următoare.

”Fac lucrurile la fel, sunt la fel de disciplinată, de profesionistă, muncesc la fel de mult și poate în subconștient sunt relaxată. Încerc să fac lucrurile la fel și am ambiție. Acum începe sezonul de iarbă. Săptămâna viitoare voi fi la Queen’s, apoi la Berlin, Hamburg și Wimbledon.

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Am aceeași echipă, fac lucrurile la fel, muncesc la fel de mult. Ceea ce este diferit față de anii precedenți este constanța. Asta face ca rezultatele să fie mai frecvente. Mai avem până la top 10. Nu am obiective de clasament, ci să îmbunătățesc jocul”, a spus ea.

Îngrijorată din cauza crizei din sportul românesc

În final, Sorana Cîrstea și-a exprimat îngrijorarea în ceea ce privește viitorul sportului în România, considerând că nu sunt mulți sportivi de mare calitate care să vină din urmă și a găsit și o explicație pentru acest fapt.

”Mesajul meu pentru cei din generația tânără este să muncească, să fie serioși, disciplinați. Să se concentreze pe carieră pentru că merită. Toate aceste lucruri sunt extrem de frumoase. Nu îmi place să vorbesc de bani sau investiții. Mă îngrijorează că nu vine nimeni din urmă, nu numai la tenis, ci din sport în general.

E criză în toată sporturile, nu mai e sport de masă. E complicat să faci sport de performanță pentru părinți și din punct de vedere logistic. Nu pot trece ușor peste asta. Sper cu aceste performanțe să ambiționez copiii și să își dorească să facă sport. Emoțiile din sport sunt speciale și nu ți le poate oferi nimic din viața cotidiană.

Nu aș vrea să intru în subiecte complicate, știu că sunt sportivi neplătiți. Tenisul este privilegiat și se plătește. Alte sporturi nu sunt plătite la fel de bine. Îmi doresc ca aceste lucruri să se schimbe”, a afirmat Cîrstea.