Sorana Cîrstea a surprins pe toată lumea după eliminarea de la Roland Garros! Pe cine vrea să vadă campioană la Paris

Sorana Cîrstea a avut numai cuvinte de laudă la adresa Mirrei Andreeva după eliminarea din sferturile de finală de la Roland Garros. Românca a dezvăluit că speră ca rusoaica să câștige trofeul
Alex Bodnariu
02.06.2026 | 18:20
Sorana Cîrstea a dezvăluit cine este favorita ei la trofeul Roland Garros
Sorana Cîrstea s-a oprit în sferturile de finală ale celui de-al doilea Grand Slam al sezonului, Roland Garros. Românca nu a reușit să îi facă față mult mai tinerei sportive Mirra Andreeva. La final, bucureșteanca a dat dovadă de fair-play. A recunoscut că a fost jucătoarea mai slabă de pe teren și chiar a spus că și-ar dori ca rusoaica să pună mâna pe trofeu.

Sorana Cîrstea, out de la Roland Garros

Mirra Andreeva este considerată una dintre cele mai bune jucătoare ale generației sale. Sportiva de 19 ani a învins-o pe Sorana Cîrstea în sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros în mai puțin de o oră, cu scorul de 6-0, 6-3.

Sorana Cîrstea a intrat greu în meci. Românca nu a avut răspuns în primul set la serviciul extrem de puternic al adversarei sale. În actul secund, bucureșteanca a făcut un joc ceva mai bun, însă rusoaica a avut câștig de cauză și va juca în semifinale la Roland Garros.

Sorana Cîrstea a dezvăluit cine este favorita ei la trofeul Roland Garros

La conferința de presă, Sorana Cîrstea a vorbit despre Mirra Andreeva. Sportiva din România a precizat că și-ar dori ca rusoaica să pună mâna pe trofeu la Roland Garros. De asemenea, a mărturisit că are o relație foarte bună cu adversara sa din sferturile de finală.

„Știam că Mirra va fi puternică. Nu mi-a dat nicio șansă. Pe teren, mereu o jucătoare este mai bună decât cealaltă. O ador pe Mirra. Este o jucătoare minunată. Are o echipă foarte bună. Chiar mă bucur că este înconjurată de oameni de calitate.

Mirra este o binecuvântare pentru acest sport. Este foarte blândă și are personalitate. Chiar este amuzantă. În plus, joacă și un tenis foarte bun. Chiar mi-aș dori ca ea să câștige acest turneu. Am jucat cu ea și la Linz și simt că a evoluat și mai mult. Este mult mai confortabilă pe teren. Cred că are tot ce îi trebuie ca să câștige Grand Slam-uri și să urce pe locul 1 mondial”, a declarat Sorana.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
