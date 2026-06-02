Sorana Cîrstea a surprins pe toată lumea după eliminarea de la Roland Garros! Pe cine vrea să vadă campioană la Paris

Sorana Cîrstea s-a oprit în sferturile de finală ale celui de-al doilea Grand Slam al sezonului, Roland Garros. Românca nu a reușit să îi facă față mult mai tinerei sportive Mirra Andreeva. La final, bucureșteanca a dat dovadă de fair-play. A recunoscut că a fost jucătoarea mai slabă de pe teren și chiar a spus că și-ar dori ca rusoaica să pună mâna pe trofeu.

Sorana Cîrstea, out de la Roland Garros

Sportiva de 19 ani a învins-o pe Sorana Cîrstea în sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros în mai puțin de o oră, cu scorul de 6-0, 6-3.

Sorana Cîrstea a intrat greu în meci. Românca nu a avut răspuns în primul set la serviciul extrem de puternic al adversarei sale. În actul secund, bucureșteanca a făcut un joc ceva mai bun, însă rusoaica a avut câștig de cauză și va juca în semifinale la Roland Garros.

Sorana Cîrstea a dezvăluit cine este favorita ei la trofeul Roland Garros

Sorana Cîrstea a vorbit despre Mirra Andreeva. Sportiva din România a precizat că și-ar dori ca rusoaica să pună mâna pe trofeu la Roland Garros. De asemenea, a mărturisit că are o relație foarte bună cu adversara sa din sferturile de finală.

„Știam că Mirra va fi puternică. Nu mi-a dat nicio șansă. Pe teren, mereu o jucătoare este mai bună decât cealaltă. O ador pe Mirra. Este o jucătoare minunată. Are o echipă foarte bună. Chiar mă bucur că este înconjurată de oameni de calitate.

Mirra este o binecuvântare pentru acest sport. Este foarte blândă și are personalitate. Chiar este amuzantă. În plus, joacă și un tenis foarte bun. Chiar mi-aș dori ca ea să câștige acest turneu. Am jucat cu ea și la Linz și simt că a evoluat și mai mult. Este mult mai confortabilă pe teren. Cred că are tot ce îi trebuie ca să câștige Grand Slam-uri și să urce pe locul 1 mondial”, a declarat Sorana.