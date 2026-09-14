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Sorana Cîrstea (36 de ani) spune că urmează să se retragă, dar e în cea mai bună formă a carierei. Recent, sportiva din Târgoviște a ajuns până în optimi la US Open și a urcat pe locul 15 în clasamentul WTA. Totuși, după Grand Slam-ul de la Flushing Meadows, Sorana a suferit o accidentare și va lipsi de pe terenul de tenis.

Când revine Sorana Cîrstea după accidentare

Sorana Cîrstea a avut un parcurs excelent la US Open, acolo unde a ajuns până în optimile de finală. Parcursul ei la Grand Slam-ul american În ciuda eliminării, Sorana se poate lăuda cu cea mai bună clasare din carieră. După US Open,

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US Open ar putea fi ultimul Grand Slam din cariera Soranei Cîrstea, care a anunțat că se va retrage la finalul sezonului. Până la retragerea de la finalul sezonului, jucătoarea de tenis în vârstă de 36 de ani e obligată să ia o scurtă pauză de la tenis. Sorana s-a accidentat la gambă după US Open, iar antrenorul Adrian Cruciat a dezvăluit când va putea juca din nou.

„Sorana încă este prin Europa, pe la medici. Cu siguranță, 100% va rata turneul de la Singapore și, foarte probabil, și pe cel de la Beijing, de 1.000 de puncte. Sper să putem reveni de la Wuhan”, a declarat Adrian Cruciat, potrivit

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Sorana Cîrstea și-a prezis ascensiunea

În același timp, Adrian Cruciat a făcut o dezvăluire incredibilă. Antrenorul a vorbit despre premoniția Soranei Cîrstea, care a prezis încă din 2025 că anul 2026 va reprezenta cel mai bun sezon din cariera ei. „Ea, la începutul sezonului, a declarat neoficial că va avea cel mai bun sezon al carierei. Asta înainte să înceapă. Deci ea știa că se pregătește bine, că jocul este la un nivel foarte ridicat. Nivelul jocului a crescut constant, încă de anul trecut au început aceste evoluții foarte bune”, a mai spus antrenorul Soranei Cîrstea.