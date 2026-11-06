Sorana Cîrstea, al 50-lea sfert de finală din carieră! Câți bani sunt puși la bătaie

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Sorana Cîrstea a făcut ieri un meci remarcabil contra americancei Mary Stoiana. Românca, aflată la ultimul turneu WTA, în caz că nu-și schimbă decizia de a renunța la tenis, poate urca azi în semifinalele turneului de la Hong Kong.

Românca pornește ca favorită în meciul cu Alexandra Shubladze

(după ora 10.30), numărul 136 mondial. Venită din calificări, aceasta a produs marea surpriză a turneului, în primul tur, unde a eliminat-o pe favorita numărul 7, Ludmilla Samsonova (jucătoare de top 50 WTA). Aceasta a fost una dintre cele mai mari victorii ale carierei sale

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Apoi, în optimi, ea a învins-o pe compatrioata sa Elena Pridankina (6-7, 6-1, 6-3), demonstrând o rezistență fizică și mentală remarcabilă. Alexandra are un bilanț remarcabil în 2026: 56 de victorii și doar 16 înfrângeri. Majoritatea au fost obținute însă în turneee mici, de nivel 125 WTA.

Meci cu 12.331 dolari pe masă

Sorana pornește ca favorită, iar dacă se califică în semifinalele turneului de la Hong Kong, Cîrstea va încasa un premiu de 12.331 de dolari. Prin prezența în sferturile de finală, ea și-a garantat suma de 7.025 de dolari. O victorie în meciul de astăzi îi va asigura un plus de peste 5.300 de dolari, ducând-o cu un pas mai aproape de premiul acordat campioanei, care se ridică la 37.390 de dolari.

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Pentru Sorana va fi al 50-lea sfert de finală din cariera, în care și-a adjudecat patru titluri. Ea are în palmares 612 victorii și 456 înfrângeri și se află pe locul 15 mondial, cel mai bun din activitatea sa.

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Sorana în sferturile de finală

Turnee de Grand Slam

• Roland Garros (2009, 2026)

• US Open (2023)

Turnee de categorie elită (WTA 1000 / Premier Mandatory)

• Rogers Cup (Toronto / Montreal, Canada) – 2013 (a jucat finala)

• Indian Wells Open (SUA) – 2023

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• Miami Open (SUA) – 2023 (a ajuns în semifinale)

• Dubai Tennis Championships (EAU) – 2024 (a ajuns în semifinale)

• Italian Open (Roma, Italia) – 2026 (a ajuns în semifinale)

Turnee de categorie (WTA 500 / Premier)

• Abu Dhabi Open (EAU) – 2024

• Birmingham Classic (Marea Britanie) – 2022

• Stuttgart Open (Germania) – 2014

• Dallas (SUA) – 2012

• Washinghton (SUA) – 2014

Turnee WTA 250

• Tașkent Open (Uzbekistan) – 2008 (a câștigat turneul)

• Istanbul Cup (Turcia) – 2021 (a câștigat turneul)

• Tennis in the Land (Cleveland, SUA) – 2025 (a câștigat turneul)

• Transylvania Open (Cluj-Napoca, România) – 2026 (a câștigat turneul)

• Open de Rouen (Franța) – 2026

• Estoril Open (Portugalia) – 2009

• Budapest Grand Prix (Ungaria) – 2009

• WTA Shenzhen Open (China) – 2013

• Luxembourg Open (Luxemburg) – 2008, 2012

• Linz Open (Austria) – 2011, 2018, 2026

• Nurnberg Cup (Germania) – 2013

• Palermo Ladies Open (Italia) -2013

• Bali Open (Indonezia) – 2007

• Fes Open (Maroc) – 2008

• Guangzhou Open (China) – 2011

Restul sferturilor de finală au fost la turnee mai mici, de categorie 125 WTA.