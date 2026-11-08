Sorana Cîrstea, anunț de ultimă oră, în privința carierei, după eliminarea de la Hong Kong

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Sorana Cîrstea nu a avut rezultate remarcabile la cele trei turnee din Asia, care ar putea pune capăt carierei ei. Ea a fost eliminată în primul tur la Tokyo în fața australiencei Maya Joint (94 WTA), și în turul doi la Ningbo, de cehoaica Sara Bejlek (32 WTA).

Sorana Cîrstea a ajuns la capătul puterilor

Apoi, la Hong Kong a reușit două meciuri bune, trecând de Sorana a ținut să-și ia la revedere de la fanii ei din Asia, în ceea ce pare a fi un mesaj de despărțire.

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„Mulțumesc, Asia, pentru amintirile minunate! Pe măsură ce acest an se apropie de final, mi-am dat seama că am ajuns la capătul puterilor, atât din punct de vedere mental, cât și fizic.

Cu toate acestea, a fost un an extraordinar, pentru care am atât de multe motive să fiu recunoscătoare. Vă mulțumesc pentru toată dragostea și susținerea oferite!”, a scris Sorana Cîrstea, pe Instagram.

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Decizia finală va fi anunțată la finalul lunii

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Anul acesta a adus și un adevărat boom financiar pentru ea, reușind să acumuleze peste 2.357.708 de dolari doar în acest sezon, datorită unor performanțe mari precum sferturile de finală de la Roland Garros și optimile de la US Open.

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De-a lungul întregii sale cariere în tenisul profesionist, începută în 2007, Sorana Cîrstea a câștigat 13.182.636 de dolari exclusiv din premiile acordate în turnee. Această sumă o plasează pe Sorana în top 60 al celor mai bogate jucătoare din întreaga istorie a tenisului feminin mondial în ceea ce privește câștigurile de pe teren.

SORANA CÎRSTEA ÎN CIRCUITUL WTA

Titluri la simplu:

2008 – Tașkent (Uzbekistan) – primul ei titlu din carieră, la doar 18 ani.

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2021 – Istanbul (Turcia) – a spart gheața după o pauză de 13 ani, câștigând trofeul fără să piardă vreun set.

2025 – Cleveland (SUA) – primul ei titlu cucerit pe hard în America de Nord.

2026 – Transylvania Open (Cluj-Napoca, România) – cel mai emoționant titlu, câștigat în fața propriilor suporteri.

(În mai 2023, ea a câștigat un turneu din categoria secundară WTA 125 la Reus, în Spania).

Titluri la Dublu (7)

2008 – Fez (Maroc) – alături de Anastasia Pavlyuchenkova

2008 – Luxemburg – alături de Marina Erakovic

2010 – Estoril (Portugalia) – alături de Anabel Medina Garrigues

2011 – Dallas (SUA) – alături de Alberta Brianti

2019 – Lugano (Elveția) – alături de Andreea Mitu

2025 – Madrid Open (Spania) –alături de Anna Kalinskaya

2026 – Linz (Austria) –alături de chinezoaica Shuai Zhang