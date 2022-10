Sorana Cîrstea a avut un an sinusoidal în circuitul WTA. Aflată pe locul 39 în lume, românca a ajuns în această stagiune în semifinale la Lyon, Istanbul şi Birmingham, iar în turneele de Grand Slam a bifat optimile la Australian Open.

Sorana Cîrstea, anunţ surprinzător: “Am decis să mă opresc în acest sezon!”

La fel ca şi în cazul Simonei Halep, Sorana Cîrstea a anunţat că sezonul 2022 s-a încheiat pentru ea din cauza unei accidentări la umăr, spunând că vrea să se recupereze complet pentru următoarea stagiune:

“De la US Open mă chinui cu o accidentare la umăr. Recuperarea îmi ia mai mult decât m-am aşteptat şi acesta este motivul pentru care nu joc niciun turneu în următoarele săptămâni.

Am decis să mă opresc în acest sezon, 2022, pentru a mă recupera, să fiu 100% pentru anul viitor şi să îmi construiesc o echipă bună în jurul meu. Ne vedem în 2023“, este mesajul Soranei Cîrstea pe reţelele de socializare.

Sorana, înfrângere în primul tur la ITF Bucureşti!

A fost principala favorită a competiţiei, însă a fost eliminată în primul tur de elveţianca Simona Waltert, scor 3-6, 3-6.

Astfel, nici Sorana Cîrstea şi nici Simona Halep nu vor participa la cel mai important turneu WTA găzduit de România, Transylvania Open. Competiţia este organizată la Cluj între 10 şi 16 octombrie.

Simona Halep s-a oprit şi ea în 2022 din cauza operaţiei la nas!

, deşi avea şanse să participe la Turneul Campioanelor, din cauza intervenţiei chirurgicale pe care a suferit-o la nas:

“Nu aș fi putut să o fac mai repede pentru că niciodată nu am găsit trei luni în care să fac recuperare, pentru că tenisul a fost mereu prima prioritate în viața mea. Dar a fost momentul oportun în care să fac operația și, în același timp, să fac ceva pentru mine, ca persoană.

De asta am făcut și partea estetică, pe care voiam să o fac demult timp, pentru că nu îmi plăcea nasul meu. Așa că am făcut-o, am rezolvat partea funcțională și estetică. Știu că mulți mă înțelegeți.

“Sezonul 2022 este încheiat pentru mine”

Nu știu cât de mult va dura să mă recuperez, pentru moment nu mă gândesc la altceva decât la recuperare. Ce este clar, în acest an nu voi putea să concurez în turneele oficiale.

Sezonul 2022 este încheiat pentru mine. 2022, ai fost un an interesant, plin cu de toate! Ne vedem pe teren, 2023! Simt că am multe de făcut pe un teren de tenis și încă mai am câteva obiective”, a spus Simona Halep.