Sorana Cîrstea, anunțul pe care îl așteptau toți românii. Ce a spus despre posibila retragere după calificarea în sferturi la Roland Garros

Sorana Cîrstea (36 de ani) are un parcurs remarcabil la Roland Garros. Românca le-a învins pe Ksenia Efremova, Eva Lys, Solana Sierra și Xiyu Wang fără să piardă vreun set și a revenit în faza sferturilor după 17 ani. La conferința de presă, Cîrstea a fost întrebată dacă rezultatele excelente din acest sezon ar putea să îi schimbe perspectiva cu privire la retragere.

Sorana Cîrstea a vorbit despre retragere după ce s-a calificat în sferturi la Roland Garros

Românca a spus că pentru moment planurile nu s-au schimbat, dar a lăsat clar de înțeles că ia în calcul să continue cariera profesionistă și în 2027. Fanii tenisului din România speră că Sorana se va răzgândi, iar acest lucru s-ar putea întâmpla în partea a doua a acestui sezon. „Cred că acest an decurge mult mai bine decât mă așteptam. Mereu, așa cum am spus, am intrat în ultimul meu an dorindu-mi să ies pe ușa din față a acestui sport, dorindu-mi să mă descurc cu adevărat bine, dar nu m-am gândit că va merge chiar atât de bine.

Și, de asemenea, îmi face mare plăcere. Cred că în ultimii doi ani am realizat cât de mult iubesc acest sport și, muncesc din greu, dar mă și distrez. Și se vede asta puțin. Desigur, sunt o competitoare, vreau să câștig fiecare meci, dar în același timp nu mai pun la fel de multă presiune, nu sunt atât de aspră cu mine însămi. În acest moment, decizia nu s-a schimbat.

Nu m-am gândit cu adevărat la asta, încerc doar să iau lucrurile săptămână de săptămână și nu voi face nimic diferit, nu voi încerca acum să schimb lucrurile sau să pun vreo presiune. Desigur, vom evalua situația pe parcurs, dar în acest moment decizia a rămas aceeași”, a afirmat Sorana Cîrstea la conferința de presă după ce .

Sorana Cîrstea, în cel mai bun moment al carierei

, însă acest an este și cel mai bun din cariera sa. Aceasta a urcat pe locul 18 mondial după turneul de la Roma, unde s-a oprit în faza semifinalelor, clasarea în top 20 fiind o premieră pentru sportiva de 36 de ani. Aceasta a câștigat și două trofee, reușind să se impună în turneul de simplu de la Transylvania Open și în cel de dublu de la Linz.

De asemenea, după calificarea în sferturile turneului de la Roland Garros, Cîrstea a egalat cea mai bună performanță a sa la un Grand Slam. Aceasta s-a mai calificat în sferturile turneului de la Paris în 2009, dar și la US Open în 2023. Rezultatele din 2026 au reprezentat și un mare plus financiar pentru Sorana Cîrstea, care a câștigat peste 1.4 milioane de dolari până în acest moment.