Sporturi

Sorana Cîrstea, apariție de senzație după despărțirea de fiul lui Ion Țiriac. Apare rar în această ipostază

Sorana Cîrstea a ieșit din zona de confort cu o înfățișare demnă de podiumurile de modă, la scurtă vreme după ce a apărut confirmarea că nu mai formează un cuplu cu Alexandru Țiriac.
Alexa Serdan
13.03.2026 | 23:15
13 poze
Vezi galeria
Ipostaza în care s-a fotografiat Sorana Cîrstea. Sursa foto: Instagram.com
ADVERTISEMENT

E îmbrăcată mereu în echipament sportiv și merge constant la antrenamente, dar de această dată Sorana Cîrstea a uimit cu felul în care s-a prezentat în fața tututor. A bifat o apariție de senzație după despărțirea de fiul lui Ion Țiriac, cu care a avut o relație sentimentală vreme de aproximativ 5 ani.

Cum a ieșit Sorana Cîrstea din zona de confort

Sorana Cîrstea se pregătește să facă o schimbare radicală în parcursul său profesional, unde fostul partener a avut un mare cuvânt de spus. Alexandru Țiriac a contribuit enorm la starea de bine a șatenei în vârstă de 35 de ani, dar și la energia pe care aceasta a pus-o pe terenul de tenis.

ADVERTISEMENT

Fiul lui Ion Țiriac este un bărbat care știe care îi sunt calitățile și nu este deloc de mirare că a jucat un rol major în cariera tenismenei. Din păcate, drumurile lor s-au separat, după o perioadă discretă, dar frumoasă de circa 5 ani. Anunțul oficial a venit chiar din partea afaceristului român.

Vestea că nu mai formează un cuplu nu a fost singura lovitură primită de sportivă. Cu toate acestea, a reușit să se redreseze și să iasă din zona de confort. A ales să posteze o fotografie impresionantă pe o rețea de socializare, unde este foarte activă. Și-a uimit admiratorii cu apariția de nota 10.

ADVERTISEMENT
Îmbrăcată cu o rochie elegantă, neagră, Sorana Cîrstea a bifat o înfățișare demnă de podiumurile de modă. Jucătoarea de tenis a ales să-și prindă părul într-o coadă de cal pe care a împletit-o și care i-a lăsat la vedere spatele. De asemenea, umerii goi au creat o impresie specială în oglindă.

ADVERTISEMENT

Deși nu a lăsat nicio descriere în dreptul pozei incendiare, tenismena i-a cucerit pe toți. A lăsat senzația că are foarte mare încredere în forțele interioare și că este o adevărată luptătoare, în ciuda faptului că la finalul lui 2026 își va lua rămas bun de la pasiunea pe care a avut-o în ultimii 20 de ani.

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Sorana Cirstea (@soranacirstea)

Ce spune Sorana Cîrstea despre cariera de 20 de ani în tenis

În curând se împlinesc 20 de ani de când Sorana Cîrstea și-a văzut visul îndeplinit. A muncit enorm pentru a ajunge unde este în momentul de față. A disputat prima finală WTA la numai 17 ani, la Budapesta, în aprilie 2007.

ADVERTISEMENT

A urcat în topuri, dovadă că a obținut cel mai bun rezultat al său într-un turneu de Grand Slam. Mai exact, a ajuns până în sferturile de finală de la Roland Garros 2009. Inițial, nu știa să piardă niciun meci, dar a învățat că și înfrângerile sunt lecții valoroase.

„19 ani, eram aproape locul 20 în lume, nu era rău deloc. Apoi, la 20, a fost primul an în care am avut un pic de cădere. Pentru că atunci când ești junioară, mergi mereu în sus, sus, sus.

Apoi intri la seniori și poate că în primul an te descurci extraordinar pentru că nimeni nu te cunoaște. Îi surprinzi pe toți. Ești nou intrată, nu ai așteptări. Nu există presiune. Ești nou venita la petrecere. 

La 20 de ani am avut primul sezon în care a trebuit să apăr rezultate. Și de atunci încolo au fost câțiva ani dificili până când m-am regăsit. Nu m-a învățat nimeni cum să pierd sau cum să gestionez înfrângerile.

Aceasta a fost pentru mine, la începutul carierei, cea mai mare problemă. Anul următor va fi al 20-lea și ultimul pentru mine în circuit.

Niciodată nu mi-am închipuit că voi fi jucătoare profesionistă timp de 20 de ani. Dar, încă o dată, sunt recunoscătoare pentru această călătorie”, a dezvăluit Sorana Cîrstea, în podcastul Tennis Insider Club.

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!