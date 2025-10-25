Sorana Cîrstea, apariție de senzație în Dubai. O fostă campioană olimpică a reacționat și ea la fotografia postată de sportivă

ADVERTISEMENT

Sorana Cîrstea are 35 de ani, dar știe cum să se mențină în formă. Sportiva, care ocupă locul 45 în clasamentul WTA, arată impecabil, iar asta s-a putut vedea chiar în cea mai recentă imagine postată.

Cum a apărut Sorana Cîrstea

Sorana Cîrstea a ajuns în Dubai unde a profitat din plin de zilele ei libere. Amintim că în urmă cu o săptămână, aceasta a jucat în semifinalele turneului WTA 250 de la Osaka.

ADVERTISEMENT

Iar deși oamenii s-au obișnuit să o vadă în general în haine sport, atât pe teren cât și în afara lui, iată că de această dată, sportiva a optat pentru o ținută de-a dreptul fascinantă, care nu a fost trecută cu vederea.

Mai exact, Sorana Cîrstea a optat pentru o rochie cu un decolteu generos. Iar imaginea i-a atras atenția și campioanei olimpice la tenis Monica Puig, care a lăsat un comentariu la postarea sportivei. „Ești splendidă”, a fost complimentul pe care Sorana l-a primit din partea Monicăi.

ADVERTISEMENT

Vezi această postare pe Instagram

Sportiva este îndrăgostită de Dubai

Menționăm faptul că . Prima oară a ajuns în acest oraș în urmă cu mai bine de 15 ani și de atunci a tot adunat amintiri. De altfel acest lucru i-a influențat ulterior și decizia privind mutarea.

De câțiva ani, sportiva trăiește în Dubai și se simte ca acasă. Condițiile meteo sunt mult mai favorabile pentru antrenamente decât în România și Sorana Cîrstea recunoaște că nu regretă deloc alegerea făcută.

ADVERTISEMENT

„Îmi amintesc de prima dată când am venit aici cu antrenorul meu şi cu mama mea şi am amintiri incredibile. Îmi amintesc că eram fermecată în 2009 de Dubai şi de tot ce are de oferit. Şi acum locuiesc aici, acesta este turneul de acasă pentru mine, stau acasă în timpul turneului. E minunat.

Nu ştii niciodată încotro te duce viaţa, dar sunt foarte fericită că viaţa m-a adus în Dubai. Trebuie să le mulţumesc organizatorilor pentru angajamentul lor faţă de tenisul feminin şi pentru 25 de ani de îmbunătăţiri şi pentru că în fiecare an încearcă să ne ofere ce e mai bun.

Acesta trebuie să fie unul dintre , nu doar pentru că e acasă, ci pentru tot ce încearcă să ne ofere”, a dezvăluit la un moment dat Sorana Cîrstea, pentru .