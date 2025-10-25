Sport

Sorana Cîrstea, apariție de senzație în Dubai. O fostă campioană olimpică a reacționat și ea la fotografia postată de sportivă

Sorana Cîrstea a surprins internetul cu apariția ei senzațională din Dubai. Sportiva a renunțat la hainele de pe teren și a optat de această dată pentru o ținută deosebită.
25.10.2025
Sorana Cirstea aparitie de senzatie in Dubai O fosta campioana olimpica a reactionat si ea la fotografia postata de sportiva
Cum a apărut Sorana Cîrstea în Dubai. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
Sorana Cîrstea are 35 de ani, dar știe cum să se mențină în formă. Sportiva, care ocupă locul 45 în clasamentul WTA, arată impecabil, iar asta s-a putut vedea chiar în cea mai recentă imagine postată.

Cum a apărut Sorana Cîrstea

Sorana Cîrstea a ajuns în Dubai unde a profitat din plin de zilele ei libere. Amintim că în urmă cu o săptămână, aceasta a jucat în semifinalele turneului WTA 250 de la Osaka.

Iar deși oamenii s-au obișnuit să o vadă în general în haine sport, atât pe teren cât și în afara lui, iată că de această dată, sportiva a optat pentru o ținută de-a dreptul fascinantă, care nu a fost trecută cu vederea.

Mai exact, Sorana Cîrstea a optat pentru o rochie cu un decolteu generos. Iar imaginea i-a atras atenția și campioanei olimpice la tenis Monica Puig, care a lăsat un comentariu la postarea sportivei. „Ești splendidă”, a fost complimentul pe care Sorana l-a primit din partea Monicăi.

Sportiva este îndrăgostită de Dubai

Menționăm faptul că Sorana Cîrstea are o relație specială cu Dubaiul. Prima oară a ajuns în acest oraș în urmă cu mai bine de 15 ani și de atunci a tot adunat amintiri. De altfel acest lucru i-a influențat ulterior și decizia privind mutarea.

De câțiva ani, sportiva trăiește în Dubai și se simte ca acasă. Condițiile meteo sunt mult mai favorabile pentru antrenamente decât în România și Sorana Cîrstea recunoaște că nu regretă deloc alegerea făcută.

„Îmi amintesc de prima dată când am venit aici cu antrenorul meu şi cu mama mea şi am amintiri incredibile. Îmi amintesc că eram fermecată în 2009 de Dubai şi de tot ce are de oferit. Şi acum locuiesc aici, acesta este turneul de acasă pentru mine, stau acasă în timpul turneului. E minunat.

Nu ştii niciodată încotro te duce viaţa, dar sunt foarte fericită că viaţa m-a adus în Dubai. Trebuie să le mulţumesc organizatorilor pentru angajamentul lor faţă de tenisul feminin şi pentru 25 de ani de îmbunătăţiri şi pentru că în fiecare an încearcă să ne ofere ce e mai bun. 

Acesta trebuie să fie unul dintre turneele mele preferate din circuit, nu doar pentru că e acasă, ci pentru tot ce încearcă să ne ofere”, a dezvăluit la un moment dat Sorana Cîrstea, pentru The National.

