Sorana Cîrstea, apariție neașteptată după despărțirea de Alexandru Țiriac. Are legătură cu un celebru tenismen

Au fost împreună 5 ani, însă după despărțirea de Alexandru Țiriac, Sorana Cîrstea s-a concentrat pe carieră. Recent, jucătoarea de tenis a bifat o apariție neașteptată la Miami, Statele Unite ale Americii. Aceasta are o foarte mare legătură cu un celebru tenismen, cu premii notabile în palmaresul sportiv.

Sorana Cîrstea, imaginea cu care a stârnit controverse

Sorana Cîrstea (35 ani) a fost învinsă în optimile de finală de Coco Gauff, scor 6-4, 3-6, 6-2. După acest eșec, tenismena a rămas peste Ocean, unde se desfășoară o . Cele două au fost adversare în finala de la Indian Wells.

Sportiva româncă a lăsat în urmă separarea de fiul lui Ion Țiriac. După o relație de 5 ani, Alexandru Țiriac a confirmat că nu mai formează un cuplu. La câteva luni distanță de la această veste, sportiva din Târgoviște este din nou în centrul atenției. A fost surprinsă într-o ipostază controversată.

Potrivit unei filmări de pe rețeaua X, a fost filmată în loja unui celebru tenismen de origine italiană. Concret, a fost văzută în compartimentul dedicat lui Jannik Sinner, considerat al 29-lea jucător din istorie ajuns pe locul 1 în clasamentul mondial. A atins această poziție la data de 10 iunie 2024.

De asemenea, la dublu cea mai înaltă poziție ocupată până în momentul de față de italian este locul 124 mondial, pe 27 septembrie 2021. Cu siguranță, Sorana Cîrstea are multe de învățat de la cel care a câștigat turneul de la Indian Wells și Turneul Campionilor, pentru al doilea an consecutiv.

Sorana Cirstea on Sinner’s box. — José Morgado (@josemorgado)

Reacțiile primite de Sorana Cîrstea

Având în vedere această apropiere surpriză între româncă și Jannik Sinner, internauții au început să comenteze. Au lansat o mare controversă pe rețelele de socializare, nefăcând nicio declarație în acest sens. În schimb, oamenii au lăsat mai multe replici ieșite din comun.

„Probabil că sunt doar prieteni. Ea are gusturi mai bune decât atât”, a scris unul dintre urmăritorii jucătoarei de tenis, pe social media. Altcineva a completat: „«Doar prieteni». Frate, trăiești în 2026 și încă mai crezi în prietenia dintre femei și bărbați? Ești un fraier…”.

„El este deja într-o relație”, au fost de părere alte persoane. În schimb, unii internauți au subliniat faptul că sportiva și actualul antrenor al lui Jannik Sinner, Darren Cahill sunt prieteni foarte buni. Acesta din urmă i-a dat sfaturi o perioadă extrem de lungă și Simonei Halep.

Mai mult, au fost și alți internauți care au subliniat că nu este deloc deplasat ca jucătorii să asiste la meciurile colegilor din circuit. Spre exemplu, una dintre amicile Soranei Cîrstea, Belinda Bencic, a fost văzută la meciul acesteia cu Coco Gauff.