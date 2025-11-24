Sorana Cîrstea, apariție neașteptată pe internet. Sportiva a atras toate privirile la un eveniment

Sorana Cîrstea este de departe una dintre cele mai apreciate sportive. Evident, mulți s-au obișnuit cu ea în ținute sport, însă iată că sportiva pune preț în unele momente și pe eleganță.
Dincolo de viața de pe teren, Sorana Cîrstea are grijă să se mai și relaxeze. Anul 2025 a fost unul cât se poate de obositor pentru sportivă, însă a venit și cu rezultate fabuloase.
Mai exact, Sorana a revenit în forță în circuitul WTA, ajungând până pe locul 33. A participat la mai multe turnee unde s-a făcut remarcată și iată că acum a venit timpul să se relaxeze.
Astfel, în acest weekend, Sorana Cîrstea a participat la concertul susținut de Teddy Swims. Acesta este unul dintre cei mai în vogă artiști ai momentului, în Dubai, iar spectacolul a fost unul deosebit.
Și ținuta purtată de sportivă a atras atenția. Aceasta a optat pentru o cămașă oversized, din denim albastru cu mâneci bufante, și o pereche de pantaloni scurți negri franjurați. Ținuta a fost completată de niște ghete negre, dar și o geantă mică.
Evident, momentul nu avea cum să lipsească din mediul online. Drept urmare, sportiva a publicat și o imagine pe Instagram, pentru a-și aminti de această seară, alături de un scurt mesaj.
„Îți mulțumesc pentru această noapte magică!”, a scris Sorana Cîrstea. Astfel, aceasta pare că a fost extrem de încântată de întreg evenimentul la care a participat.
După cum spuneam anterior, anul 2025 a fost unul plin de provocări pentru Sorana Cîrstea. Sportiva le-a depășit pe toate însă, iar performanța ei a fost apreciată inclusiv de presa de peste hotare.
Dacă anterior, sportiva a fost la un pas să părăsească Top 200 WTA, în luna iunie a acestui an, ea a ajuns locul 169, iar ulterior pe locul 44. Și tocmai această ascensiune a făcut-o să fie nominalizată la categoria ”Revenirea anului”.
Revenirea ei a fost catalogată ca fiind perfectă pentru un ”documentar Netflix”. Iar deși mulți poate nu s-ar fi așteptat ca Sorana Cîrstea să urce atât de mult în clasament, iată că sportiva a oferit o surpriză.
„Nu este un lucru care să atragă atenția în sine, dar ceea ce îl face remarcabil este parcursul mai larg al anului ei. A început să să se apropie de locul 200 în clasament în 2025. Astăzi, e pe locul 44 în clasamentul LIVE. Nu este o greșeală de scriere. Patruzeci și patru. Pentru majoritatea profesioniștilor, acest tip de revenire își are locul într-un documentar Netflix, nu pe site-ul oficial WTA.
E revenirea pe care nimeni nu a comandat-o, dar pe care toată lumea ar trebui să o aprecieze. Ceea ce face ca această revenire să fie atât de interesantă este că nimeni nu a cerut-o cu adevărat. Cîrstea există dintotdeauna. A devenit profesionistă înainte ca majoritatea jucătoarelor din top 10 de astăzi să aibă smartphone-uri”, se arată pe site-ul Tennisuptodate.com.