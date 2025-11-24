Sport

Sorana Cîrstea, apariție neașteptată pe internet. Sportiva a atras toate privirile la un eveniment

Sorana Cîrstea a reușit să-i surprindă pe internauți cu o apariție fabuloasă. Sportiva a participat la un eveniment și a optat pentru o ținută destul de interesantă.
24.11.2025 | 07:45
Sorana Cirstea aparitie neasteptata pe internet Sportiva a atras toate privirile la un eveniment
Cum a apărut Sorana Cîrstea concertul susținut de Teddy Swims. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
Sorana Cîrstea este de departe una dintre cele mai apreciate sportive. Evident, mulți s-au obișnuit cu ea în ținute sport, însă iată că sportiva pune preț în unele momente și pe eleganță.

Cum a apărut Sorana Cîrstea concertul susținut de Teddy Swims

Dincolo de viața de pe teren, Sorana Cîrstea are grijă să se mai și relaxeze. Anul 2025 a fost unul cât se poate de obositor pentru sportivă, însă a venit și cu rezultate fabuloase.

Mai exact, Sorana a revenit în forță în circuitul WTA, ajungând până pe locul 33. A participat la mai multe turnee unde s-a făcut remarcată și iată că acum a venit timpul să se relaxeze.

Astfel, în acest weekend, Sorana Cîrstea a participat la concertul susținut de Teddy Swims. Acesta este unul dintre cei mai în vogă artiști ai momentului, în Dubai, iar spectacolul a fost unul deosebit.

Mesajul postat de sportivă

Și ținuta purtată de sportivă a atras atenția. Aceasta a optat pentru o cămașă oversized, din denim albastru cu mâneci bufante, și o pereche de pantaloni scurți negri franjurați. Ținuta a fost completată de niște ghete negre, dar și o geantă mică.

Evident, momentul nu avea cum să lipsească din mediul online. Drept urmare, sportiva a publicat și o imagine pe Instagram, pentru a-și aminti de această seară, alături de un scurt mesaj.

„Îți mulțumesc pentru această noapte magică!”, a scris Sorana Cîrstea. Astfel, aceasta pare că a fost extrem de încântată de întreg evenimentul la care a participat.

Sorana Cîrstea, apariție neașteptată la concertul susținut de Teddy Swims. Sursă foto: Instagram
Sorana Cîrstea, apariție neașteptată la concertul susținut de Teddy Swims. Sursă foto: Instagram

Sorana Cîrstea, revenire spectaculoasă în circuitul WTA

După cum spuneam anterior, anul 2025 a fost unul plin de provocări pentru Sorana Cîrstea. Sportiva le-a depășit pe toate însă, iar performanța ei a fost apreciată inclusiv de presa de peste hotare.

Dacă anterior, sportiva a fost la un pas să părăsească Top 200 WTA, în luna iunie a acestui an, ea a ajuns locul 169, iar ulterior pe locul 44. Și tocmai această ascensiune a făcut-o să fie nominalizată la categoria ”Revenirea anului”.

Revenirea ei a fost catalogată ca fiind perfectă pentru un ”documentar Netflix”. Iar deși mulți poate nu s-ar fi așteptat ca Sorana Cîrstea să urce atât de mult în clasament, iată că sportiva a oferit o surpriză.

„Nu este un lucru care să atragă atenția în sine, dar ceea ce îl face remarcabil este parcursul mai larg al anului ei. A început să să se apropie de locul 200 în clasament în 2025. Astăzi, e pe locul 44 în clasamentul LIVE. Nu este o greșeală de scriere. Patruzeci și patru. Pentru majoritatea profesioniștilor, acest tip de revenire își are locul într-un documentar Netflix, nu pe site-ul oficial WTA.

E revenirea pe care nimeni nu a comandat-o, dar pe care toată lumea ar trebui să o aprecieze. Ceea ce face ca această revenire să fie atât de interesantă este că nimeni nu a cerut-o cu adevărat. Cîrstea există dintotdeauna. A devenit profesionistă înainte ca majoritatea jucătoarelor din top 10 de astăzi să aibă smartphone-uri”, se arată pe site-ul Tennisuptodate.com.

