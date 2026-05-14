Sorana Cîrstea, aproape de Turneul Campioanelor la 36 de ani! Pe ce loc a urcat românca și cu câți bani a plecat de la Roma

Sorana Cîrstea a impresionat la Roma, unde a ajuns până în semifinale. Românca a urcat spectaculos în clasamentul WTA și visează acum la Turneul Campioanelor. Banii pe care i-a câștigat în Italia.
Alex Bodnariu
14.05.2026 | 18:57
Cu câți bani pleacă Sorana Cîrstea de la Roma. Suma amețitoare câștigată de româncă.
Sorana Cîrstea a plecat joi de la Roma cu capul sus. A pierdut în semifinale în fața Coco Gauff, scor 6-4, 6-3, după o oră și 18 minute, dar parcursul ei pe zgura de la Foro Italico a fost unul care intră în istoria tenisului românesc. La 36 de ani, în ultimul sezon al carierei, „Sori” le-a eliminat pe Aryna Sabalenka, liderul mondial, pe Linda Noskova și pe Jelena Ostapenko.

Cu câți bani pleacă Sorana Cîrstea de la Roma. Suma amețitoare câștigată de româncă

Pentru calificarea în penultimul act, Sorana Cîrstea primește un cec de 289.115 euro, sumă care îi duce câștigurile totale din carieră la peste 12 milioane de dolari. Doar Simona Halep a reușit să câștige mai mult dintre jucătoarele din România. Fostul lider mondial a adunat în carieră peste 40 de milioane de dolari din tenis.

Doar în acest sezon, care este departe de a fi încheiat, Sorana Cîrstea a reușit să adune peste 577 de mii de dolari. Românca a câștigat turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca, unde a învins-o în finală pe Emma Raducanu în două seturi. Acum a strălucit și la Roma.

Salt impresionant în clasamentul WTA. Sorana Cîrstea e din ce în ce mai aproape de Turneul Campioanelor

În clasamentul WTA Live, actualizat în timp real, Cîrstea a urcat de pe locul 27, poziția de la care a intrat în turneu, până pe locul 21, egalând astfel cel mai bun clasament al carierei sale, atins prima dată în august 2013, după finala de la Toronto. De luni, această poziție devine oficială.

În WTA Race, clasamentul care contorizează punctele obținute în acest an calendaristic și care decide cele opt jucătoare prezente la Turneul Campioanelor, Sorana Cîrstea ocupă acum locul 10. Este la doar două poziții de ultimul loc care garantează prezența la cel mai important eveniment al finalului de sezon.

Ce urmează pentru Sorana Cîrstea

Turneul Campioanelor 2026 se va juca la Riyadh. Locul 8, ultimul care asigură calificarea directă, pare acum o țintă realistă pentru Sori la final de carieră. Totuși, românca trebuie să continue seria rezultatelor bune și la următoarele turnee importante. Urmează competițiile de la Madrid și apoi Roland Garros, iar Sorana a declarat în mai multe rânduri că se simte excelent pe zgură.

La 36 de ani, Cîrstea a devenit a treia cea mai în vârstă semifinalistă din istoria unui turneu WTA 1000, după Serena Williams și Venus Williams. Pe zgură, în 2026, românca a obținut victorii impresionante în fața unor jucătoare importante din circuit, precum Sabalenka, Noskova și Ostapenko.

  • 289.115 euro a câștigat Sorana Cîrstea pentru semifinala de la Roma
  • 21 este locul ocupat acum de Sorana Cîrstea în clasamentul WTA
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
