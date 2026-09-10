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Cine este cea mai bună prietenă a Soranei Cîrstea din circuitul WTA. Românca este mai mare cu 17 ani

Deși se apropie cu pași repezi de finalul carierei, Sorana Cîrstea (36 de ani) este în continuare o prezență fascinantă în circuitul WTA. Care este cea mai bună prietenă a sa din lumea tenisului.
Traian Terzian
10.09.2026 | 07:15
Cine este cea mai buna prietena a Soranei Cirstea din circuitul WTA Romanca este mai mare cu 17 ani
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Sorana Cîrstea (36 de ani) și-a ales cea mai bună prietenă din circuitul WTA. Sursă foto: colaj Fanatik
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Sorana Cîrstea a anunțat că sunt șanse foarte mari ca la finalul acestui sezon să se retragă din tenis, dar rezultatele fantastice obținute ar putea să o facă să se răzgândească. Decizia nu va fi ușoară, însă are alături de ea o prietenă de nădejde din circuitul WTA.

Sorana Cîrstea are o prietenie frumoasă cu o jucătoare din circuitul WTA

În ciuda faptului că este mai mare cu 17 ani, Sorana Cîrstea a legat o prietenie frumoasă cu Mirra Andreeva (19 ani). Cele două au fost protagonistele unui interviu spectaculos realizat de revista Clay, iar românca și-a arătat sprijinul pentru rusoaică: ”Pentru totdeauna prietena ei și fanul ei numărul unu”.

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Nici Andreeva nu s-a lăsat mai prejos și a promis să-i fie alături Soranei indiferent de decizia pe care o va lua la finalul sezonului. ”Orice vrea să obțină anul viitor va fi ceva ce merită. Nu contează că este pe teren sau în afara lui. Îmi doresc doar să fie fericită”, a declarat campioana de la Roland Garros 2026.

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Sorana Cîrstea și buna sa prietenă Mirra Andreeva, la interviul acordat revistei Clay

Dacă până acum a vorbit apăsat despre retragerea programată, Cîrstea și-a mai îndulcit tonul după un sezon excelent și după ce a ajuns pe locul 15 WTA, cel mai bun din carieră. ”Iau totul săptămână de săptămână. Faptul că joc bine mă face fericită și savurez ceea ce mă face fericită”, a spus ea.

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Ce sentimente au avut la duelul direct de la Roland Garros

Cele două prietene au vorbit despre duelul direct pe care l-au avut în acest an în sferturile de finală de la Roland Garros și în care Mirra Andreva s-a impus de o manieră categorică, scor 6-0, 6-3. ”M-a ucis în toate aspectele jocului. Juca nebunesc de bine, așa că i-am spus la final: ‘Te rog, mergi și câștigă acest titlu pentru mine’”, a afirmat Cîrstea.

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”Eram atât de stresată pentru că e dificil să joci împotriva cuiva pe care îl admiri atât de mult. Dar, da, cred că eram în zonă”, a precizat rusoaica, dar Sorana i-a dat imediat replica: ”Vezi? Ai jucat atât de bine chiar având stres, de aceea spun că nu am văzut pe nimeni atât de matur la vârsta ta”.

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Sorana Cîrstea și Mirra Andreeva, în timpul interviului pentru revista Clay

Sorana Cîrstea i-a prevăzut ascensiunea fulminantă

Întrebate ce admiră fiecare la cealaltă, prima care și-a dorit să răspundă a fost Mirra Andreeva. ”E foarte drăguță, super frumoasă, bună la suflet și foarte relaxată. E atât de ușor să vorbești cu ea despre orice subiect. E cel mai ușor de abordat persoană din lume! Îmi place la nebunie să petrec timp împreună cu ea”, a explicat rusoaica.

”Este atât de matură pentru vârsta ei. E persoana mea favorită din circuit, personalitatea cea mai uimitoare. Jucătoarea mea favorită… are zero slăbiciuni! Îmi amintesc când am văzut-o prima dată, era la tv, avea 16 ani. Am observat de atunci că are forța de a deveni o stea.

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I-am spus de multe ori antrenorului meu că va câștiga un turneu de Grand Slam foarte curând. După ce a reușit acest lucru la French Open, am zis că vor veni multe altele, am picat de acord cu toții”, au fost cuvintele frumoase ale Soranei Cîrstea pentru buna sa prietenă.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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