Sorana Cîrstea, cadou de mii de dolari! Ce a putut să primească iubita lui Ion Țiriac Jr.

Sorana Cîrstea a primit un cadou deosebit în valoare de mii de dolari. Cine a făcut acest gest pentru marea sportivă și despre ce este vorba, de fapt?
Valentina Vladoi
19.01.2026 | 10:35
Sorana Cirstea cadou de mii de dolari Ce a putut sa primeasca iubita lui Ion Tiriac Jr
Sorana Cîrstea a primit un cadou special. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
Sorana Cîrstea este de departe unul dintre cele mai apreciate nume din tenisul românesc. Pentru sportivă, 2026 este ultimul an competițional, aceasta anunțând încă din 2025 că se va retrage.

Sorana Cîrstea, cadou deosebit din partea unei sportive

În prezent, Sorana Cîrstea participă la turneul de Grand Slam de la Australian Open. De altfel aceasta a anunțat că va participa și la alte turnee anul acesta. Și iată că un moment deosebit a avut loc recent.

Mai exact, fostul număr 21 mondial a primit un cadou deosebit. Este vorba despre o brățară în valoare de 4.500 de dolari. Deși mulți s-ar gândi că iubitul ei, Ion Țiriac Jr. a făcut acest gest, iată că surpriza este una mare.

Brățara a fost dăruită de buna sa prietenă din circuitul de tenis, croata Donna Vekic, în vârstă de 29 de ani, locul 72 WTA. Cele două s-au confruntat în șapte meciuri de-a lungul timpului. Totodată, în urmă cu doi ani, cele două au făcut și pereche.

Iar deși mulți consideră că există tensiuni în lumea tenisului, având în vedere rivalitățile de pe teren, în cazul celor două sportive nu s-a pus problema de așa ceva. Cele două sunt bune prietene, vorbesc și de asemenea, petrec și timp împreună.

Cum a reacționat sportiva

Cât despre reacția sa, sportiva noastră a fost extrem de încântată de cadoul primit. „Mulțumesc, Dash Diamonds. Mulțumesc, Donna Vekic pentru minunata brățară”, a scris Sorana Cîrstea într-o postare de timp InstaStory.

La rândul ei, Donna Vekic a vorbit despre pasiunea sa pentru bijuterii. Sportiva pune foarte mult preț pe aceste obiecte valoroase și de altfel recunoaște că le-a purtat în cele mai importante momente din cariera sa.

„Pentru mine, bijuteriile au avut întotdeauna o încărcătură emoțională. Am purtat diamante în momentele de victorie, în momentele de înfrângere, în zilele lungi de antrenament și în unele dintre cele mai importante momente ale carierei mele.

Ele mă fac să mă simt puternică, plină de energie și cu picioarele pe pământ, chiar și atunci când miza este mare. Purtarea diamantelor pe teren nu a fost o alegere vestimentară. A fost o parte din ceea ce sunt”, a declarat Donna Vekic pentru wtatennis. în legătură că prezența mărcii sale la primul turneu de Grand Slam al anului.

Sorana Cîrstea, pentru ultima oară la Australian Open

După cum spuneam anterior, 2026 este ultimul an competițional pentru Sorana Cîrstea. Astfel, sportiva va participa pentru ultima oară la Australian Open, una dintre cele mai așteptate competiții are anului.

În prezent, România are trei reprezentative la Australian Open. Este vorba despre Gabriela Ruse (locul 79 WTA), Jaqueline Cristian (locul 37 WTA) și Sorana Cîrstea (locul 41 WTA).

Gabriela Ruse a reușit deja să se califice în turul secund. De cealaltă parte, Jaqueline Cristian urmează să ajungă și ea în curând pe teren. Cât despre Sorana Cîrstea, sportiva o va întâlni pe nemțoaica Eva Lys (locul 39 WTA).

Meciul celor două este programat pe 20 ianuarie, de la ora 2:00, ora României. De menționat e faptul că ambele sportive au mai avut o confruntare în anul 2023, la Transylvania Open Cluj Napoca. Sorana Cîrstea a anunțat că va participa anul acesta și la turneul din România. 

Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
