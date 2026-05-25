Sport

Sorana Cîrstea, cadou de peste 100.000 de euro pe final de carieră. Ce mașină și-a cumpărat celebra sportivă

Sorana Cîrstea și-a achiziționat un bolid de lux în anul în care a decis să se retragă din circuitul competițional. Suma pe care tenismena a scos-o din buzunar.
Alexa Serdan
25.05.2026 | 17:15
Sorana Cirstea cadou de peste 100000 de euro pe final de cariera Ce masina sia cumparat celebra sportiva
Ce mașină și-a luat Sorana Cîrstea. Sursa foto: Instagram.com
ADVERTISEMENT

Numărul 18 mondial în clasamentul WTA s-a recompensat pentru reușitele din ultima perioadă. Pe final de carieră Sorana Cîrstea și-a făcut un cadou impresionant, motiv pentru care nu s-a uitat deloc la bani. Pe ce a cheltuit peste 100.000 de euro.

Sorana Cîrstea, proprietara unui bolid de lux

Simona Halep (34 ani) a răspuns unei curiozități în ceea ce o privește pe Sorana Cîrstea (36 ani). Fosta tenismenă din Constanța a reacționat legat de retragerea iminentă pe care a luat-o în calcul fosta iubită a lui Alexandru Țiriac. Aceasta vrea să se țină de promisiunea de a renunța pe care o vede ca un angajament.

ADVERTISEMENT

Aflată în ultimul an de carieră jucătoarea de tenis născută în Târgoviște uimește cu meciurile sale. A dat o mare lovitură, reușind să urce în clasamentul WTA. Ocupă cea mai bună poziție de când s-a apucat de sport la nivel profesional, dovadă că s-a recompensat din plin. Și-a făcut un cadou pentru care a cheltuit foarte mulți bani.

Și-a achiziționat un bolid de lux cu care se mândrește deja pe străzile din București. Potrivit cancan.ro, este proprietara unui Mercedes GLE 53 AMG pe care l-a cumpărat în urmă cu puțin timp. Se pare că achiziția este una recentă pentru că are nume roșii, ceea ce înseamnă că nu a avut timp să o înmatriculeze pe numele ei.

ADVERTISEMENT
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele...
Digi24.ro
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari șanse (surse)

Pentru această mașină superbă a scos din buzunar peste 100.000 de euro. Vehiculul are un motor de 2.999 cc, cu o putere de 320 kW + 15 kW (435 CP + 20 CP). Autoturismul deținut de Sorana Cîrstea atinge o viteză maximă de 250 km/h. Ajunge de la 0 la 100 km/h în circa 5 secunde. În plus, consumul mixt de combustibil este de 10,2 l/100km.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali nu s-a putut abține și ”a luat-o la țintă” pe Diana...
Digisport.ro
Gigi Becali nu s-a putut abține și ”a luat-o la țintă” pe Diana Șucu

Mai mult, are tracțiune integrală, în timp ce norma de emisii noxe este Euro 6e-bis. Totodată, transmisia, conform producătorului, este AMG SPEEDSHIFT TCT 9G-TRONIC, iar cuplul motor este de 560 Newton-metri (Nm). Așadar, tenismena are o mașină puternică, așa cum este descrisă chiar ea de mulți fani.

ADVERTISEMENT

Cum se pregătește Sorana Cîrstea pentru Ronald Garros

Aflată în Franța, unde se desfășoară Roland Garros, Sorana Cîrstea a dezvăluit care este programul său. Jucătoarea de tenis a fost nevoită să suporte canicula înainte de a intra pe teren, însă nu s-a lăsat descurajată nicio secundă. Astfel, a reușit să o învingă pe Ksenia Efremova (17 ani, 625 WTA), cu 6-3, 6-1, la Paris, în prima rundă a turneului de Grand Slam.

„Nu a fost ușor, am așteptat foarte mult pentru a intra pe teren, am avut trei mese, am dormit de două ori, am citit, am ascultat muzică, am vorbit cu echipa, a fost o zi lungă, dar am experiență și știu să gestionez astfel de situații. 

ADVERTISEMENT

Din păcate, voi avea un program plictisitor pentru următoarele două zile libere. Mă voi antrena, mă voi odihni, voi mânca și voi face fizioterapie. Toată concentrarea este pe Roland Garros”, a explicat Sorana Cîrstea, conform Eurosport.

Mihai Stoica a găsit un nou vârf pentru FCSB: „Am vorbit cu Gigi...
Fanatik
Mihai Stoica a găsit un nou vârf pentru FCSB: „Am vorbit cu Gigi să îl încercăm! Raportul calitate-preţ e cel mai bun!”. Reacţie şoc când Botoşani a egalat în minutul 90
Anunțul momentului despre Daniel Pancu la Rapid: „Am vorbit cu Dan Șucu”
Fanatik
Anunțul momentului despre Daniel Pancu la Rapid: „Am vorbit cu Dan Șucu”
Tenis, Roland Garros 2026, live video. Sorana Cîrstea și-a aflat adversara din turul...
Fanatik
Tenis, Roland Garros 2026, live video. Sorana Cîrstea și-a aflat adversara din turul 2!
Tags:
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
A jucat la CFR Cluj alături de antrenorul lui Tottenham și a dat...
iamsport.ro
A jucat la CFR Cluj alături de antrenorul lui Tottenham și a dat verdictul: 'N-aveai treabă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!