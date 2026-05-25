Sorana Cîrstea, cadou de peste 100.000 de euro pe final de carieră. Ce mașină și-a cumpărat celebra sportivă

Numărul 18 mondial în clasamentul WTA s-a recompensat pentru reușitele din ultima perioadă. Pe final de carieră Sorana Cîrstea și-a făcut un cadou impresionant, motiv pentru care nu s-a uitat deloc la bani. Pe ce a cheltuit peste 100.000 de euro.

Simona Halep (34 ani) a răspuns unei curiozități în ceea ce o privește pe Sorana Cîrstea (36 ani). . Aceasta vrea să se țină de promisiunea de a renunța pe care o vede ca un angajament.

Aflată în ultimul an de carieră jucătoarea de tenis născută în Târgoviște uimește cu meciurile sale. , reușind să urce în clasamentul WTA. Ocupă cea mai bună poziție de când s-a apucat de sport la nivel profesional, dovadă că s-a recompensat din plin. Și-a făcut un cadou pentru care a cheltuit foarte mulți bani.

Și-a achiziționat un bolid de lux cu care se mândrește deja pe străzile din București. Potrivit , este proprietara unui Mercedes GLE 53 AMG pe care l-a cumpărat în urmă cu puțin timp. Se pare că achiziția este una recentă pentru că are nume roșii, ceea ce înseamnă că nu a avut timp să o înmatriculeze pe numele ei.

Pentru această mașină superbă a scos din buzunar peste 100.000 de euro. Vehiculul are un motor de 2.999 cc, cu o putere de 320 kW + 15 kW (435 CP + 20 CP). Autoturismul deținut de Sorana Cîrstea atinge o viteză maximă de 250 km/h. Ajunge de la 0 la 100 km/h în circa 5 secunde. În plus, consumul mixt de combustibil este de 10,2 l/100km.

Mai mult, are tracțiune integrală, în timp ce norma de emisii noxe este Euro 6e-bis. Totodată, transmisia, conform producătorului, este AMG SPEEDSHIFT TCT 9G-TRONIC, iar cuplul motor este de 560 Newton-metri (Nm). Așadar, tenismena are o mașină puternică, așa cum este descrisă chiar ea de mulți fani.

Cum se pregătește Sorana Cîrstea pentru Ronald Garros

Aflată în Franța, unde se desfășoară Roland Garros, Sorana Cîrstea a dezvăluit care este programul său. Jucătoarea de tenis a fost nevoită să suporte canicula înainte de a intra pe teren, însă nu s-a lăsat descurajată nicio secundă. Astfel, a reușit să o învingă pe Ksenia Efremova (17 ani, 625 WTA), cu 6-3, 6-1, la Paris, în prima rundă a turneului de Grand Slam.

„Nu a fost ușor, am așteptat foarte mult pentru a intra pe teren, am avut trei mese, am dormit de două ori, am citit, am ascultat muzică, am vorbit cu echipa, a fost o zi lungă, dar am experiență și știu să gestionez astfel de situații.

Din păcate, voi avea un program plictisitor pentru următoarele două zile libere. Mă voi antrena, mă voi odihni, voi mânca și voi face fizioterapie. Toată concentrarea este pe Roland Garros”, a explicat Sorana Cîrstea, conform .