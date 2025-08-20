Sport

Sorana Cîrstea, calificare fantastică în sferturile turneului de la Cleveland! Prestație senzațională pentru româncă

Sorana Cîrstea se află într-o formă de zile mari înainte de US Open. Românca s-a calificat în sferturi la WTA Cleveland și poate da mai departe peste principala favorită.
Daniel Işvanca
20.08.2025 | 22:09
Sorana Cîrstea, calificare la pas în sferturile turneului WTA de la Cleveland FOTO: Profimedia

Sorana Cîrstea are un moral excelent înainte de US Open 2025, după ce a reușit un meci fantastic în optimile de finală ale turneului WTA de la Cleveland. Ocupanta locului 112 mondial poate da în faza următoare a competiției peste principala favorită: Liudmila Samsonova (19 WTA).

Sorana Cîrstea, victorie la pas în optimile WTA Cleveland

După ce a fost oprită în optimile turneului de la Cincinnati de poloneza Iga Swiatek, Sorana Cîrstea reușește un parcurs excelent la turneul WTA de la Cleveland. Românca a obținut calificarea în faza sferturilor de finală, după un meci perfect făcut în fața elvețiencei Jil Teichmann.

Clasată pe locul 112 în ierarhia mondială, Sorana s-a impus în două seturi în fața adversarei care ocupă locul 85 WTA, scor 6-1, 6-1, meciul fiind închis de sportiva de 35 de ani în doar 63 de minute. Până să ajungă pe tabloul principal, Sorana a trecut în calificări de Anna Frey, scor 6-1, 6-0, iar apoi a învins-o pe Rebeka Masarova, scor 6-2, 6-2.

În runda inaugurală a turneului de la Cleveland, românca noastră a învins ocupanta locului 92 WTA, Moyuka Uchijima, scor 6-4, 6-1. Sorana își va afla adversara din sferturi în această noapte. Liudmila Samsonova, locul 19 WTA și principala favorită la câștigarea turneului, o va întâlni pe Yafan Wang, numărul 202 mondial.

Pentru prezența în sferturile turneului, Sorana Cîrstea și-a adjudecat deja un cec în valoare de $6,820. Dacă va reuși să treacă și de următoarea adversară și implicit să se califice în faza semifinalelor, valoarea cecului ajunge la $11,970. Prezența în marea finală este recompensată cu un cec în valoare de $21,484.

Cealaltă jucătoare a României la Cleveland, eliminată în runda inaugurală

Gabriela Ruse nu a avut loc la tragerea la sorți a primul tur de la WTA Cleveland și a fost repartizată să joace contra americancei Hailey Baptiste, locul 49 mondial și cap de serie numărul opt la turneul din Statele Unite ale Americii.

Românca noastră nu a avut nicio șansă în fața puternicei adversare, care s-a impus în acest duel în două seturi, scor 6-2, 7-6(2), la capătul unui meci ce a durat o oră și 34 de minute.

Pentru prezența în runda inaugurală a turneului de la Cleveland, Gabriela Ruse a fost recompensată de organizatori cu un cec în valoare de $3,110. Ea a fost eliminată în primul tur și la turneul de la Cincinnati, acolo unde japoneza Aoi Ito (82 WTA) a învins-o într-o oră și 47 de minute, scor 6-2, 7-6(8).

Daniel Işvanca
Daniel Işvanca
Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
