Sorana Cîrstea, campioană la WTA Cleveland: al treilea trofeu al carierei. Câți bani a câștigat + salt uriaș în clasament

Sorana Cîrstea a câștigat turneul de 250 de puncte WTA de la Cleveland. Sportiva din România e în formă maximă înainte de startul US Open. Ea a pus mâna pe un cec uriaș și a ajuns la al treilea titlu câștigat în proba de simplu în circuitul WTA.

Câți bani a încasat Sorana Cîrstea după ce a câștigat finala de la Cleveland

Rând pe rând, Sorana Cîrstea le-a învins pe Uchijima, Teichmann, Samsonova și Zakkarova, iar în marea finală a câștigat partida cu Ann Li, scor 6-2, 6-4. De altfel, tenismena din România nu a pierdut niciun set pe tot parcursul turneului.

Sorana Cîrstea și-a asigurat un cec de nu mai puțin de 36.300 de dolari, după finala câștigată la Cleveland. În total, românca a adunat în carieră peste 10 milioane de euro. Ea speră să își rotunjească veniturile și după ultimul Grand Slam al anului, la US Open.

Pe ce loc a urcat Sorana Cîrstea după titlul de la Cleveland

În plus, Sorana a primit și o altă veste bună. Tenismena din România a făcut un salt de 41 de locuri în clasamentul WTA. Înainte de startul turneului de la Cleveland, aceasta ocupa locul 112 mondial, iar acum a urcat pe poziția 71, fiind a treia cea mai bine cotată româncă, după Jaqueline Cristian și Irina Begu.

În luna mai, Sorana a câștigat un alt titlu important. Românca a făcut pereche cu Anna Kalinskaya în proba de dublu la Madrid, iar cele două au câștigat marele trofeu după o serie impresionantă de victorii.

Sorana Cîrstea a avut noroc la tragerea la sorți pentru US Open. Cu cine va juca în prima rundă

Românca a picat în prima rundă cu o adversară relativ accesibilă, la prima vedere. Aceasta se va duela cu argentiniana Solana Sierra și speră să își continue forma foarte bună, pe care o arată în acest final de carieră.

„Mă voi bucura de acest turneu la dublu, pe care suntem încântate, atât eu, cât și Anna, să-l jucăm. Apoi vom vedea, cu siguranță voi merge la Iași. După aceea vom vedea ce va urma, probabil acesta va fi ultimul meu an, așa că vom stabili exact ce program voi avea în continuare”, spunea Sorana Cîrstea, după eliminarea de la Wimbledon.