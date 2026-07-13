Sport

Sorana Cîrstea, cea mai bună clasare din carieră la Wimbledon! Românca a renunţat la următorul turneu

Sorana Cîrstea a atins o performanță incredibilă după Wimbledon. Sportiva din România se află la cea mai bună clasare din carieră la vârsta de 36 de ani.
Iulian Stoica
13.07.2026 | 16:45
Sorana Cirstea cea mai buna clasare din cariera la Wimbledon Romanca a renuntat la urmatorul turneu
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Sorana Cîrstea, cea mai bună clasare din carieră la Wimbledon! Românca a renunţat la următorul turneu. Foto: Colaj Fanatik
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Wimbledon a ajuns la final, iar WTA a publicat luni, 13 iulie, noul clasament mondial. Deși a fost eliminată în turul al treilea la turneul de Grand Slam, Sorana Cîrstea are și motive de bucurie. Românca a atins cea mai bună clasare din carieră, în condițiile în care 2026 este ultimul său an în circuitul profesionist.

Sorana Cîrstea, cea mai bună clasare din carieră la Wimbledon

Sorana Cîrstea (36 de ani) a fost eliminată în turul al treilea la Wimbledon de către Linda Noskova (21 de ani, locul 7 WTA), sportiva din Cehia urmând să se impună la turneu. Înfrângerea a fost la limită, românca cedând dramatic în setul decisiv, scorul final fiind 6-2, 3-6, 6-7 (9-11).

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În ciuda acestui aspect, Cîrstea a urcat în clasamentul WTA. În ierarhia publicată luni, românca s-a regăsit pe locul 17 mondial, cu 2.535 de puncte, aceasta fiind cea mai bună clasare din carieră. Totodată, sportiva ocupă și locul 11 în clasamentul WTA Race, care stabilește participantele la Turneul Campioanelor din iarnă.

În următoarea perioadă, Sorana Cîrstea ar putea urca în clasament. Motivul? Nu are foarte multe de apărat până la startul US Open Series, astfel că eventualele evoluții bune ar putea să o propulseze în fruntea ierarhiei. Top 10 WTA, după actualizarea de luni, 13 iulie, arată în felul următor:

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  1. Aryna Sabalenka – 8.550 puncte
  2. Elena Rybakina – 8.143
  3. Jessica Pegula – 6.301
  4. Coco Gauff – 5.649
  5. Mirra Andreeva – 5.293
  6. Karolina Muchova – 5.168
  7. Linda Noskova – 5.119
  8. Iga Swiatek – 4.539
  9. Amanda Anisimova – 4.353
  10. Elina Svitolina – 4.351

Sorana Cîrstea s-a retras de la Iași Open

Fanii tenisului din România au primit o veste nefericită: Sorana Cîrstea nu va mai concura la WTA Iași, deși această competiție era următorul său obiectiv după parcursul de la Wimbledon. Din cauza unei probleme medicale apărute în timpul turneului de Grand Slam, românca va absenta din circuit în perioada următoare.

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„Din păcate, în timpul meciului din turul al doilea de la Wimbledon, am suferit o accidentare abdominală care mă va împiedica să concurez în următoarele câteva săptămâni. Din acest motiv, nu voi putea participa la turneul de la Iași.

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Sunt foarte dezamăgită, pentru că așteptam cu nerăbdare să concurez din nou în România și să vă revăd pe toți. Chiar dacă nu voi putea juca, pe 18 și 19 iulie voi fi la Iași și sper să ne vedem în afara terenului”, a transmis Sorana Cîrstea, prin intermediul rețelelor de socializare.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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