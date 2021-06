Sorana Cîrstea, conștientă de forma sa excelentă: „Cel mai bun meci de la Roland Garros!”

Sorana Cîrstea a fost elogiată și de , care a analizat prestația româncei din meciul cu Daria Kasatkina câștigat cu 6-3, 6-2.

Numărul 54 WTA o va întâlni în optimile de finală ale turneului de Grand Slam de la Roland Garros cu slovena Tamara Zidansek, numărul 85 WTA, iar jucătoare din România e cu încrederea la cote maxime.

Sorana Cîrstea e mulțumită după victoria de la Roland Garros: „A fost un meci de înaltă calitate”

reușește să fie în sfârșit la înălțime și din punct de vedere psihologic, calitățile sale tehnice fiind unele dintre cele mai bune din circuit, iar asta s-a văzut cel mai bine în meciul cu Daria Kasatkina, un adversar dificil: „A fost cel mai bun meci făcut până acum la Roland Garros. Un meci foarte bun din partea mea, controlat de la început până la sfârșit, un meci solid”, a spus românca după meci.

Valoarea rusoaicei a fost recunoscută și de Sorana, care a ținut să scoată în evidență jocul bun al numărului 37 mondial: „Cred că scorul nu este atât de corect, pentru că și Daria a jucat foarte bine, a fost un meci de înaltă calitate. Simțeam că, dacă o las, poate să mă încurce foarte ușor”, a mai mărturisit Cîrstea.

Cîrstea știe și cum a reușit să o învingă pe Kasatkina și care au principalele sale atuuri în această partidă pe care a dominat-o cap-coadă: „Am reușit să fiu agresivă, am reușit să fiu în control, iar pentru mine este o bucurie”, a mai precizat sportiva.

Sorana Cîrstea, secretul din spatele succesului: „Nu mai joc cu atâta presiune. Mă bucur la maximum”

Sorana Cîrstea a explicat și cum a reușit să își îndrepte lacunele din joc, dar mai ales felul în care și-a îmbunătățit psihicul, care îi dădea de furcă în momente cele mai importante din timpul jocurilor: „Nu mai văd meciurile ca pe un tur 2, tur 3, pur și simplu este un meci de tenis de care mă bucur la maximum. Nu mai joc cu atâta presiune, cred că am făcut un progres din acest punct de vedere”, a surprins jucătoarea.

Și rezultatele se văd. În urma acestei performanțe, Sorana Cîrstea are asigurat un cec în valoare de 189.000 de euro, iar astfel va depăși borna de șase milioane de euro câștigate de-a lungul carierei din tenis.

Ce spunea Cristian Tudor Popescu despre Sorana Cîrstea: „E o jucătoare completă, cu rezultate mult sub valoarea ei!”

Valoarea Soranei Cîrstea este extrem de apreciată de Cristian Tudor Popescu care analiza prestația jucătoarei pentru FANATIK, după victoria „U-R-I-A-Ș-Ă” : „Sorana Cîrstea e o jucătoare completă! Are dreapta, rever, serviu, un bagaj tehnic complet! Are tot tenisul! Din păcate a făcut rezultate mult sub această valoare tehnică a ei din pricina psihicului. Ei bine, acum a intrat relaxată pe teren și cu sentimentul că nu are ce pierde!”, ceea ce a spus chiar Sorana, a făcut și în meciul cu Kasatkina.

De altfel, Sorana și-a câștigat de-a lungul carierei renumele de „tăietoarea de capete”, explicația o oferă tot reputatul ziarist: „Pentru că învingea surprinzător și clar capi de serie și la turnee mari, de Grand Slam! Cum a fost spre exemplu sfertul de finală la Roland Garros din 2009”, a mai spus editorialistul.