Sorana Cîrstea nu a mai jucat niciun meci oficial de pe 1 iulie, când pierdea în primul tur la Wimbledon cu Sonay Kartal, în prezent pe locul 192 WTA. Prima rachetă a României se confruntă cu o accidentare la picior care o determină să rateze trei turnee de top în perioada următoare.

Sorana Cîrstea, decizie radicală, din cauza accidentării: „Vă anunț cu mare tristețe”

Într-un InstaStory, Sorana Cîrstea a anunțat că este nevoită să se retragă de la turneele de la Washington, Toronto şi Cincinnati. De altfel, „Sori” a anunțat la mijlocul lunii iulie că .

ADVERTISEMENT

”Din nefericire, accidentarea la picior nu prezintă semne de îmbunătăţire şi cu mare tristeţe trebuie să mă retrag de la turneele de la Washington, Toronto şi Cincinnati.

Sper să revin pe teren cât mai curând posibil, deoarece îmi este dor să joc şi îmi este dor de fani. Îmbrăţişări pentru toată lumea”, a scris Sorana Cîrstea pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

La ce turnee ar putea reveni Sorana Cîrstea

Principalul obiectiv al Soranei Cîrstea este să fie aptă de joc pentru US Open. Ultimul turneu de Grand Slam al anului are loc în perioada 26 august – 8 septembrie. Românca are puncte numeroase de apărat.

Anul trecut, sportiva din Târgoviște a ajuns până în sferturi la Flushing Meadows, fiind eliminată de Karolina Muchova. În cazul în care nu va reuși să participe la US Open, Sorana Cîrstea va pica abrupt în clasament.

ADVERTISEMENT

Sorana Cîrstea ar putea reveni chiar mai devreme pe terenul de tenis. Înainte de US Open au loc turneele premergătoare de la Cleveland sau Monterrey care au loc în perioada 18-24 august. “În ultimele 5 luni am avut probleme cu fasceita plantară severă. Am făcut tot ce era posibil ca să joc şi să nu pierd turnee importante.

Dar am ajuns la un punct în care durerea este insuportabilă, este foarte greu să mă antrenez şi singura soluţie rămasă este o perioadă mai lungă de pauză. Nu ştim în acest moment cât timp va dura recuperarea, dar voi face tot posibilul pentru a reveni pe teren cât mai curând posibil”, spunea Sorana Cîrstea despre afecțiunea care o ține departe de teren.

ADVERTISEMENT

. Prima rachetă a României, locul 37 WTA, a pierdut în primul tur la Strasbourg, Roland Garros, Birmingham, Eastbourne și Wimbledon.