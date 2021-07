Sorana Cîrstea, despre momentul decisiv în înfrângerea cu Emma Răducanu: “Acolo a fost cheia”. Detalii și despre motivul pentru care a refuzat participarea la Jocurile Olimpice

, în fața Emmei Răducanu, 18 ani, locul 338. Cu un joc neașteptat de temător, Sorana a avut o serie incredibilă de opt game-uri pierdute la rând.

A dat semnalul că poate să revină în setul doi, dar în cele din urmă a trebuit să se recunoască învinsă de o adversară mult mai inspirată. În turul 4 la Wimbledon 2021, Emma Răducanu o va înfrunta pe Ajla Tomljanovic, cea care a trecut de Jelena Ostapenko.

Sorana Cîrstea, declarații după înfrângerea cu Emma Răducanu. Regretă că nu a reușit să facă 4-1 în primul set

Sorana Cîrstea simte că ar fi putut tranșa primul set dacă ar fi fructificat mingea de 4-1 pe care a avut-o. Și crede că acolo a fost cheia jocului. Acolo a început seria de opt game-uri câștigate consecutiv de Răducanu.

“Nu a fost o zi prea bună pentru mine, ca nivel al tenisului. Am jucat mai slab. Dar felicitări ei, a profitat de șanse. A jucat bine și a meritat victoria. Cheia meciului a fost la 3-1, când am avut și o minge de 4-1. Acolo s-a jucat primul set.

Nu am reușit să mențin nivelul de joc de zilele trecute. Ea a servit bine, a luat multe puncte și cu serviciul doi și acesta a fost rezultatul. Trebuia să servesc mai bine, să fiu mai agresivă la retur și în joc. Am fost statică, nu am avut transfer de pe picioare în minge.

Sorana Cîrstea, detalii despre accidentarea care a făcut-o să se retragă de la Jocurile Olimpice: “Medicii mi-au zis să nu intru în teren”

Câteva puncte la importante le-am jucat nesigur. După ce am revenit în setul doi am fost ceva mai agresivă, am luptat cât am putut. Dar azi nu m-a ajutat deloc serviciul. Așa că a fost “, a declarat Sorana Cîrstea la conferința de presă de la finalul partidei.

De asemenea, Sorana Cîrstea a vorbit despre problemele medicale pe care le-a avut pe parcursul acestui turneu. Sportiva de 31 de ani a refuzat să reprezinte România la Jocurile Olimpice, invocând o accidentare.

“Am jucat cu o ruptură de un centimetru și jumătate în mușchiul pectineu. O accidentare cu care mă lupt de câteva săptămâni. Medicii mi-au spus să nu intru în teren. Dar am zis să îmi iau șansele. Pe de altă parte, am simțit că pot să fac mai mult astăzi”, a mai spus Sorana la conferința de presă.

Sorana Cîrstea, șanse mari să intre în top 40 WTA după Wimbledon 2021. Este pe locul 37 în clasamentul live

De altfel, Sorana Cîrstea a avut o fașă uriașă pe piciorul stîng, în jurul zonei afectate, . A avut o astfel de fașă și în duelul cu Azarenka, din turul 2.

după ce le-a învins pe Samantha Murray și Victoria Azarenka. Dar a cedat în fața Emmei Răducanu și a ratat un culoar bun spre fazele finale.

În clasamentul WTA live, Sorana Cîrstea își continuă ascensiunea după cele două victorii obținute la Wimbledon 2021. Este în prezent pe locul 37, în urcare opt poziții. De asemenea, stă foarte bine și în ierarhia WTA Race. Este pe 27 în clasamentul live.