Sorana Cîrstea, dezamăgită de noile mingi de la Roland Garros: “N-au nicio treabă, simţi că joci cu pietre”

Sorana Cîrstea nu i-a putut face faţă favoritei numărul 14 de la Roland Garros 2020, Elena Rybakina, şi a fost eliminată în turul 1 al competiţiei. A fost 6-0, 6-3 pentru jucătoarea din Kazahstan, la capătul unei partide disputate în condiţii foarte dificile.

A plouat pe întreaga perioadă a jocului, iar Sorana nu s-a putut adapta la jocul îngreunat de mingile foarte grele şi suprafaţa umedă. A doua parte a primului set şi manşa secundă au fost destul de echilibrate. Dar Sorana nu a reuşit să închidă unele puncte pe care le-a avut la îndemână şi a pierdut multe game-uri de la 40-40.

FANATIK.RO a fost la conferinţa de presă pe care Sorana Cîrstea a avut-o după meciul cu Rybakina. Sorana Cîrstea s-a declarat dezamăgită de decizia organizatorilor de a schimba mingile de anul trecut cu unele mult mai grele. Mai ales în contextul condiţiilor meteo. Mingile sunt oricum mai grele din cauza condiţiilor meteo.

Sorana Cîrstea, de acord cu Rafa Nadal. Consideră că organizatorii au făcut o greșeală atunci când au decis să schimbe mingile

“Condițiile sunt foarte dificile, dar sunt aceleași pentru toată lumea. Plecăm de pe aceeași poziție, deci toți sunt dezavantajați. E frig, am jucat pe ploaie. Mingile sunt extrem de grele. Era de așteptat în această perioadă a anului, dar tenismanii sunt adaptabili. Şi asta facem, încercăm să ne adaptăm cum putem”

“Ambele cu aceleași mingi, nu am ce să spun. Dar este adevărat că aceste mingi nu au nicio treabă cu Roland Garros, cel puțin în perioada asta. Poate la 25-30 de grade ar fi altceva. Dar aşa, pur şi simplu simți că joci cu pietre”, s-a plâns Sorana Cîrstea în conferinţa de presă.

Mai mulţi jucători s-au plâns de decizia organizatorilor de a înlocui mingile Babolat cu unele Wilson mult mai grele. Rafael Nadal a fost cel mai vehement. Cel mai titrat jucător din istoria turneului a vorbit despre condiţiile dificile, care ar putea duce chiar la accidentări.

“Condițiile sunt cele mai dificile pe care le-am întâlnit vreodată la Roland Garros, din multe motive. În primul rând, mingea este complet diferită. E greoaie, se mișcă încet. E un brand diferit față de anul trecut, o minge nouă, mult mai greoaie”

Ai nevoie de timp să te ajustezi. M-am antrenat cu aceste mingi la Mallorca, înainte de revenire, dar chiar și acolo mingea era lentă, deși era cald. Cred că e o minge nepotrivită pentru zgură, asta e opinia mea, nu ar trebui să se folosească astfel de mingi pe zgură.

Mă voi adapta, dar cred că organizatorii ar trebui să considere o schimbare pentru viitoarele ediții. Mingea aceasta este foarte grea și poate afecta sănătatea jucătorilor, e periculos pentru umeri și pentru coate”, spunea Rafael Nadal în prima sa conferinţă de presă la Paris.

Sorana Cîrstea joacă și “dublu” la Roland Garros 2020: “Este turneul meu de retragere din această probă”

Totuşi, Sorana a acceptat înfrângerea şi a recunoscut că adversara ei s-a adaptat mult mai bine la tot ceea ce înseamnă condiţii de joc. “Pe un teren greu, cu mingii grele, jocul meu nu este același. Nu pot să dictez, nu pot să intru în teren. Scorul pare sever, dar în afara de primele 3 game-uri am fost acolo. S-a adaptat mai bine. A jucat mai bine în punctele importante. Diferența s-a făcut pentru că trebuia să schimb mentalitatea, să joc raliuri mai lungi. Nu am reușit asta”, a mai spus Sorana.

Sorana Cîrstea a povestit şi în ce condiţii a acceptat să joace în proba de dublu de la Roland Garros 2020. Asta în condiţiile în care nu mai jucase în această probă de trei ani! De altfel, Sorana spune că acesta este turneul ei de retragere în ceea ce priveşte proba de dublu.

“Sunt prietenă bună cu Sara (n.r. – Sara Sorribes Tormo). Am vorbit la US Open şi m-a rugat să mai joc un ultimul turneu de dublu, alături de ea. Deci da, este turneul de retragere (n.r. – zâmbeşte). M-am gândit că şi aşa am foarte mult timp liber după Roland Garros. Restul anului este liber (n.r. – zâmbeşte). Momentan nu am nimic planificat în următoarea perioadă, voi vedea dacă mai sunt turnee la care pot participa, sau dacă mă antrenez. Chiar nu ştiu, sunt vremuri mai grele. Culmea, simţeam că începusem să joc bine pe hard”, a declarat Sorana Cîrstea la conferinţa de presă la care a participat FANATIK.RO.