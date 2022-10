Sorana Cîrstea, dezvăluiri din culise. Cum reușea să o intimideze Serena Williams înaintea duelurilor directe: „Era antrenată treaba asta”

Sorana Cîrstea a recunoscut că a fost intimidată de postura Serenei Williams. Sportiva din România a dezvăluit cum se comporta fostul lider WTA înaintea meciurilor pentru a-și intimida adversarele.

Sorana Cîrstea a recunoscut că s-a lăsat intimidată de Serena Williams

Sorana Cîrstea a dezvăluit în cadrul unui podcast informații din culisele unui meci de tenis. Locul 38 în ierarhia WTA a evoluat de 3 ori în carieră împotriva Serenei Williams. Cu înfrângeri pe linie contra americancei, Sorana a recunoscut că a fost intimidată de postura tenismenei de peste ocean.

Trucurile câștigătoarei a 23 de trofee de Grand Slam începeau încă din vestiar, acolo unde nu vorbea cu nimeni. „Mă intimida rău. Apropo de motivul pentru care mă intimida: la Serena era antrenată treaba asta, să te intimideze din vestiar. În primul rând, Serena nu vorbea cu nimeni din vestiar. Cu nicio altă jucătoare. Noi avem vestiar comun, mereu.

Eu când am cunoscut-o, era deja număr 1, cu multe titluri de mare șlem în palmares… e un pic ciudat, când vezi pe cineva la televizor, după care te duci să joci împotriva ei. Prima oară ai emoții. Ai urmărit-o la televizor, îi știi parcursul, iar apoi o vezi în partea opusă a terenului… în vestiar, nu vorbea. Avea o aură care te intimida”, au fost cuvintele Soranei în podcastul .

Răspunsul Soranei Cîrstea când a fost întrebată care este cea mai bună jucătoare din România

Întrebată care este cea mai bună jucătoare de tenis din România, sportiva în vârstă de 32 de ani a rostit numele ei și a explicat motivele alegerii.

„Este o întrebare dificilă și o să îți spun că eu. O să îți zic de ce. Mie mi se pare că, în momentul în care ești sportiv de performanță, tu trebuie să fii criticul tău numărul 1, dar în același timp să fii fanul tău numărul 1.

Adică și eu sunt modestă, însă în același timp am o aroganță pentru că îmi știu valoarea. E foarte greu să îți spun că X este cea mai bună jucătoare de tenis din România.

Înseamnă că mă desconsider pe mine. Adică eu consider și pentru asta încă joc, că eu sunt cea mai bună, că pot să bat pe oricine, că pot să fac asta și asta te ține pe linie”, a declarat Sorana Cîrstea în cadrul podcastului.

Sorana Cîrstea, despre testările anti-doping: „Stai cu un stres maxim”

Simona Halep trece prin momente extrem de tensionate. Campioana de la Roland Garros și Wimbledon, fost lider WTA și cu 24 de trofee în carieră, din tenis de Agenția Internațională de Integritate a Tenisului.

, deși nu au cea mai bună relație, și a încurajat-o pe sportiva născută la malul mării. În cadrul podcastului, Sorana a vorbit și despre testările anti-doping, care sunt foarte stricte și foarte dese.

„Este această aplicație în care tu, în fiecare zi, trebuie să dai o oră în care poți fi testat. Pe noi ne testează în turnee, dar avem acest program care te testează și în afara turneelor. Când vor ei, fără să anunțe. Și tu, în fiecare zi, ai aplicația și spui: «Eu în general am 6-7 dimineața acasă». Pentru că știu că între 6 și 7 sunt acasă dimineața. Trebuie să dai o oră în care ei pot veni să te testeze.

De foarte multe ori dimineața la ora 6 aud că bate la ușă cineva. Îți vin acasă, mi-au venit și săptămâna trecută. Vin constant. Tu practic trebuie să fii disponibil o oră pe zi în care ei să poată veni să te testeze. Oriunde, nu contează că săptămâna viitoare plec în Franța. Eu trebuie să dau adresa de la hotel din Franța și ora la care mă vor găsi.

Sorana Cîrstea: „Dacă ai trei ‘missed test’ ești suspendat doi ani”

Sorana Cîrstea a continuat să dezvăluie rigurozitatea la care trebuie să se conformeze jucătoarele din tenis. Sportiva în vârstă de 32 de ani a mărturisit că a avut și 3 teste într-o săptămână.

„Am avut și de trei ori într-o săptămână. Dacă ai trei “missed test” (n.r. – dacă sportivul nu este disponibil pentru testarea antidoping), ești suspendat doi ani. Nu e de joacă.

Mi s-a întâmplat să am întârziere la avion, am plecat din România spre Seul și am pierdut conexiunea. Am uitat, pur și simplu am uitat să îmi schimb ora, pusesem la 10-11 seara. Am ajuns la hotel la 1 noaptea și am uitat complet.

Ei au venit, nu m-au găsit. Au stat acolo ora respectivă, pentru că trebuie să stea până se termină ora și mi-au pus un “missed test”. Stai cu un stres maxim. Trebuie să schimbi din aplicație, nu ai scuze. Și nu poți să o dai la întors, sunt foarte stricți”, a mărturisit Sorana Cîrstea.