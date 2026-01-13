Sport

Sorana Cîrstea, discurs inedit despre tenis: ”Cel mai mare instrument de dezvoltare personală”

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea și-a exprimat părerea sinceră despre sportul pe care-l practică de ani buni. Ce a vrut să transmită românca, în online.
Alexa Serdan
13.01.2026 | 07:00
Sorana Cirstea discurs inedit despre tenis Cel mai mare instrument de dezvoltare personala
Sorana Cîrstea joacă tenis de ani buni. Sursa foto: Instagram.com
E una dintre cele mai bune din circuitul WTA și un exemplu pentru tinerii din ziua de azi. Sorana Cîrstea  a bifat un discurs inedit despre tenis, dezvăluind care sunt motivele pentru care a ajuns pe acest traseu profesional.

Sorana Cîrstea, părere sinceră despre tenis

Sorana Cîrstea se pregătește de retragere, dar asta nu înseamnă că nu adoră ce face. Iubește sportul care i-a adus o formă fizică de invidiat și venituri considerabile în conturile bancare. Tenismena de 35 de ani este mândră de reușitele sale.

Are toate motivele să se bucure de succes, mai ales după ce a fost lăudată de Aryna Sabalenka. Cele două jucătoare de tenis s-au luptat la Brisbane, unde numărul 1 mondial a mai adăugat în palmares încă o victorie.

Australian Open îi aduce bani mulți, dar și o prestanță uriașă. Conștientă de cariera sa, aceasta a venit cu o declarație neașteptată. Și-a spus părerea sinceră despre tenis, redistribuind o postare importantă din social media.

Prin urmare, Sorana Cîrstea a rezonat din plin cu cuvintele scrise de un cunoscut creator de conținut. Iubita lui Alexandru Țiriac este ferm convinsă că „sportul este cel mai mare instrument de dezvoltare personală care există” la ora actuală.

„Unde altundeva poți dedica ani întregi de muncă, trăind cele mai adânci căderi și cele mai scurte momente de glorie, totul din pasiune și plăcere? Unde mai poți da tot ce ai, iar lucrurile să nu se lege?”, este mesajul redistribuit de Sorana Cîrstea, pe Instagram.

Tenisul, un sport promovat intens, în mod evident, de Sorana Cîrstea

Sorana Cîrstea a transmis prin intermediul postării de pe rețelele de socializare că promovează sportul. Tenisul este o activitate importantă care îi ajută pe oameni să se dezvolte din punct de vedere fizic, dar mai ales psihic.

Crezi că doar joci un sport, dar în realitate te formezi pe tine. Sportul te învață să fii puternic, concentrat, disciplinat, perseverent.

Te învață ce înseamnă munca în echipă, comunicarea, respingerea, pierderea, presiunea, relațiile și controlul emoțiilor. Nu pentru că te-ai înscris ca să le înveți, ci pentru că nu poți merge mai departe fără ele.

«E doar un joc», spun oamenii. Dar nu e doar un joc. Este evoluție personală mascată în joc. Iar dacă înveți să-l joci bine, s-ar putea să ajungi bine și în viață”, se mai arată în postarea publicată de Sorana Cîrstea, pe social media.

Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
