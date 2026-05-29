Sorana Cîrstea, drum liber spre o semifinală istorică la Roland Garros! A scăpat de marele coșmar din circuit

Sorana Cîrstea a spulberat-o pe Solana Sierra și s-a calificat în optimile de la Roland Garros, iar românca a primit o altă veste excelentă: a scăpat de „coșmarul” său din circuitul WTA.
Bogdan Mariș
29.05.2026 | 18:26
Sorana Cîrstea (36 de ani) a scăpat de „coșmarul” său din circuitul WTA, Karolina Muchova, sportiva din Cehia fiind eliminată de la Roland Garros. FOTO: Hepta
Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) a câștigat clar duelul cu Solana Sierra (68 WTA) din turul 3 al turneului de la Roland Garros și s-a calificat în optimi. Românca o va întâlni în această fază pe Wang Xiyu și pornește cu prima șansă la calificarea în sferturi, iar în acest context a primit o veste foarte bună: a scăpat de Karolina Muchova, „coșmarul” său din circuit.

Sorana Cîrstea a scăpat de „coșmarul” Karolina Muchova

Muchova, aflată momentan pe locul 10 în clasamentul mondial, pornea ca mare favorită în duelul cu Jil Teichmann (170 WTA), însă sportiva din Elveția s-a impus cu 6-1, 7-5 și a obținut calificarea în optimi, unde o va înfrunta pe Mirra Andreeva. Eliminarea Karolinei Muchova reprezintă un mare plus pentru Sorana Cîrstea, deoarece românca are un bilanț teribil în disputele cu sportiva din Cehia, pe care ar fi putut să o întâlnească în sferturi.

Cele două s-au întâlnit de 8 ori de-a lungul timpului, iar Cîrstea a reușit să se impună o singură dată, în 2023 la Miami. 3 dintre cele 7 succese ale Karolinei Muchova au sosit la US Open, în 2020, 2023 și 2025. În 2023, duelul a avut loc în sferturile de finală, acel turneu fiind ultimul Grand Slam la care Sorana Cîrstea a atins această fază. Muchova s-a impus clar, 6-0, 6-3, fiind eliminată mai apoi în semifinale de sportiva care avea să cucerească trofeul, Coco Gauff.

Partidele directe dintre Sorana Cîrstea și Karolina Muchova

  1. 2020, US Open, turul 3: Muchova – Cîrstea 6-3, 2-6, 7-6
  2. 2023, Dubai, turul 2: Muchova – Cîrstea 6-4, 7-6
  3. 2023, Miami, turul 3: Cîrstea – Muchova 7-5, 6-1
  4. 2023, Montreal, turul 2: Muchova – Cîrstea 7-5, 6-4
  5. 2023, US Open, sferturi: Muchova – Cîrstea 6-0, 6-3
  6. 2025, Dubai, sferturi: Muchova – Cîrstea 6-2, 7-5
  7. 2025, US Open, turul 2: Muchova – Cîrstea 7-6, 6-7, 6-4
  8. 2025, Beijing, turul 2: Muchova – Cîrstea 6-2, 6-3

Ce bilanț are Sorana Cîrstea contra jucătoarelor pe care le-ar putea întâlni în sferturi la Roland Garros

După ce a învins-o clar pe Solana Sierra, Sorana Cîrstea și-a asigurat o sumă importantă pentru calificarea în optimi, unde se va duela cu Xiyu Wang, sportivă din China, clasată pe locul 148 în ierarhia mondială. Românca pornește cu prima șansă în acest meci, iar dacă se va califica în sferturi va întâlni câștigătoarea din duelul Mirra Andreeva (8 WTA) – Jil Teichmann (170 WTA).

Cîrstea și Andreeva s-au întâlnit o singură dată, chiar în acest an, în sferturile turneului de la Linz, unde rusoaica s-a impus cu 7-6, 4-6, 6-2. De partea cealaltă, românca a înfruntat-o de 8 ori pe Jil Teichmann, iar bilanțul este egal, 4 victorii pentru fiecare sportivă. Cîrstea s-a impus în primele 3 meciuri, disputate în 2016, iar apoi elvețianca a înregistrat 4 succese consecutive. Ultimul meci direct a fost câștigat de româncă, 6-1, 6-1 în 2025 la Cleveland, turneu pe care Cîrstea avea să îl câștige.

