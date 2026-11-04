Sport

Sorana Cîrstea, duel inedit cu un copil de mingi la Hong Kong! Cine a câștigat?. Video

Flaviu Popa
04.11.2026 | 06:10
Sorana Cirstea duel inedit cu un copil de mingi la Hong Kong Cine a castigat Video
ULTIMA ORĂ
Sorana Cîrstea și provocarea de la Hong Kong
Sorana Cîrstea participă la ultimul turneu al carierei la Hong Kong, înainte de retragerea din tenis. Sportiva din România a acceptat o provocare inedită din partea gazdelor și s-a „duelat” cu un copil de mingi.
ADVERTISEMENT

Sorana Cîrstea a rămas în turneu la Hong Kong și așteaptă următorul meci, între timp participă la provocările organizatorilor turneului. Cel mai recent exemplu, un joc prin care Sorana Cîrstea și-a testat memoria. S-a descurcat foarte bine, reușind să câștige o primă rundă împotriva unui copil de mingi de la PHKT02026.

Sorana Cîrstea a acceptat provocarea organizatorilor turneului de tenis de la Hong Kong

„Sorana Cîrstea acceptă o provocare complet nouă împotriva unuia dintre copiii de mingi de la PHKTO2026! Și-a demonstrat deja abilitățile pe teren, dar cât de bună este memoria ei?”, au scris organizatorii turneului, după care au publicat un videoclip în care sportiva din România trebuie să demonstreze că are memorie bună.

ADVERTISEMENT

Este vorba despre o activitate organizată în cadrul Prudential Hong Kong Tennis Open 2026, în care Sorana participă la un joc de memorie alături de un copil de mingi. După cum se poate vedea și în videoclip, Sorana Cîrstea s-a uitat la o imagine cu mai multe simboluri, după care a trebuit să le deseneze din memorie. Amuzată, sportiva din țara noastră a câștigat proba, însă și-a lăudat și „adversarul”.

Sorana Cîrstea a dovedit că are o memorie remarcabilă: „De aceea a durat mai mult”

„A vrut să deseneze mai frumos, de aceea a durat mai mult”, a luat apărarea copilului de mingi care a fost nevoit să se recunoască învins în această probă de memorie. Cu toate că a anunțat că se va retrage la finele anului 2026, Sorana Cîrstea a avut rezultate remarcabile în acest an și s-ar putea să se răzgândească. Ar putea conta în această decizie și factorul financiar.

ADVERTISEMENT
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”
Digi24.ro
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”

În întreaga sa carieră, Sorana Cîrstea a câștigat 13 milioane de dolari, dintre care 2,3 milioane doar în 2026. Vorbim despre o carieră de aproape 20 de ani, iar suma de 13 milioane de dolari o plasează pe Sorana în topul 60 al celor mai bogate jucătoare de tenis din istoria tenisului. Este, totuși, a doua sportivă din România ca și avere acumulată din câștiguri, după Simona Halep, care a strâns peste 40 de milioane de dolari din premii.

ADVERTISEMENT
Nu a vrut să divorțeze, după ce soția l-a înșelat cu Dan Alexa....
Digisport.ro
Nu a vrut să divorțeze, după ce soția l-a înșelat cu Dan Alexa. ”Trebuie să-mi mulțumești toată viața”

„De la Hagi la Danny Armstrong!” Scoțienii și-au trimis oamenii la București și...
Fanatik
„De la Hagi la Danny Armstrong!” Scoțienii și-au trimis oamenii la București și au rămas fascinați de „bijuteria” din Centrul Vechi
Galerie foto. Tragediile care au îndoliat lumea fotbalului. De la Cătălin Hîldan, Vrăbioru...
Fanatik
Galerie foto. Tragediile care au îndoliat lumea fotbalului. De la Cătălin Hîldan, Vrăbioru și Ekeng la Jesus de Miguel acum în Spania
Gestul care l-a iritat pe Reghecampf la U Cluj – FCSB: „Mister, nu...
Fanatik
Gestul care l-a iritat pe Reghecampf la U Cluj – FCSB: „Mister, nu aleargă!”. Exclusiv
Tags:
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
Cei 2 cunoscuți fotbaliști pe care i-a 'adoptat' Gică Hagi: 'Am stat la...
iamsport.ro
Cei 2 cunoscuți fotbaliști pe care i-a 'adoptat' Gică Hagi: 'Am stat la el acasă, în camera de oaspeți, ne-a deschis ușa familiei'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!