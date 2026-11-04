Sorana Cîrstea, duel inedit cu un copil de mingi la Hong Kong! Cine a câștigat?. Video

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Sorana Cîrstea a rămas în turneu la Hong Kong și așteaptă următorul meci, între timp participă la provocările organizatorilor turneului. Cel mai recent exemplu, un joc prin care Sorana Cîrstea și-a testat memoria. S-a descurcat foarte bine, reușind să câștige o primă rundă împotriva unui copil de mingi de la PHKT02026.

Sorana Cîrstea a acceptat provocarea organizatorilor turneului de tenis de la Hong Kong

„Sorana Cîrstea acceptă o provocare complet nouă împotriva unuia dintre copiii de mingi de la PHKTO2026! Și-a demonstrat deja abilitățile pe teren, dar cât de bună este memoria ei?”, au scris organizatorii turneului, după care au publicat un videoclip în care sportiva din România trebuie să demonstreze că are memorie bună.

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Este vorba despre o activitate organizată în cadrul Prudential Hong Kong Tennis Open 2026, în care Sorana participă la un joc de memorie alături de un copil de mingi. După cum se poate vedea și în videoclip, Sorana Cîrstea s-a uitat la o imagine cu mai multe simboluri, după care a trebuit să le deseneze din memorie. Amuzată, sportiva din țara noastră a câștigat proba, însă și-a lăudat și „adversarul”.

Sorana Cîrstea a dovedit că are o memorie remarcabilă: „De aceea a durat mai mult”

„A vrut să deseneze mai frumos, de aceea a durat mai mult”, a luat apărarea copilului de mingi care a fost nevoit să se recunoască învins în această probă de memorie. Cu toate că a anunțat că se va retrage la finele anului 2026, și s-ar putea să se răzgândească. Ar putea conta în această decizie și factorul financiar.

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În întreaga sa carieră, , dintre care 2,3 milioane doar în 2026. Vorbim despre o carieră de aproape 20 de ani, iar suma de 13 milioane de dolari o plasează pe Sorana în topul 60 al celor mai bogate jucătoare de tenis din istoria tenisului. Este, totuși, a doua sportivă din România ca și avere acumulată din câștiguri, după Simona Halep, care a strâns peste 40 de milioane de dolari din premii.

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