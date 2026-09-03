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Fosta iubită a lui Alexandru Țiriac, Sorana Cîrstea, și-a deschis sufletul și a recurs la o mărturisire emoționantă. Ce lucruri a realizat sportiva după ce a trecut de vârsta de 30 de ani, dar și ce spune despre căsătorie.

Sorana Cîrstea, detalii despre întemeierea unei familii

Ajunsă în ultimul an al carierei sportive Sorana Cîrstea (36 ani) se bucură de cea mai bună perioadă. A trecut în turul al treilea la US Open, după ce anterior a oferit un interviu de senzație. Le-a oferit jurnaliștilor din New York informații prețioase despre evoluția sa, dar și despre .

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Fosta parteneră a lui Alexandru Țiriac este . Românca a transmis pentru canalul de pe Instagram cum vede lucrurile după retragere. A adus în discuție un subiect pe care l-a mai pus pe tapet și cu alte ocazii, familia. Tenismena ar fi vrut ca până acum să fie deja căsătorită.

Planurile sale nu s-au concretizat în timpul relației cu fiul lui Ion Țiriac, cei doi despărțindu-se după 5 ani împreună. Cu toate acestea, frumoasa șatenă nu și-a pierdut speranța ideile sale de viitor incluzând în continuare acest pas esențial. Mai mult, a subliniat că are multe pasiuni și nu este exclus să le pună în aplicare.

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„Nu m-am gândit niciodată că voi juca tenis și după 30 de ani. Aveam și altele pe listă, voiam o familie. Cred că uneori e bine să nu îți faci prea multe planuri, să te lași purtat de val. După ce am împlinit 30 de ani am luat fiecare an în parte. Am jucat foarte bine, am avut rezultate excelente.

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Am stat mereu undeva în preajma locului 20 mondial. Tenisul mă face fericită! Când voi simți că nu mai sunt la un nivel competitiv, voi spune că e momentul retragerii și o voi face într-un mod frumos”, a mărturisit Sorana Cîrstea, care consideră că cea mai plăcută etapă a vieții sale a început după ce a trecut de 30 de ani.

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Cum arată fericirea pentru Sorana Cîrstea

„Pot să spun că cei mai frumoși ani ai mei au fost după împlinirea vârstei de 30 de ani. Multă lume spune că între 20 și 30 e cea mai frumoasă perioadă. Dar m-am maturizat, am realizat că nu voi mai trăi niciodată ziua de astăzi, momentul. Nu îmi place să dau sfaturi.

Nu cred că sunt cineva demn să dea sfaturi. Dar vă pot spune să vă bucurați de fiecare zi! Trebuie să găsiți bucuria în lucrurile mici, cum ar fi cafeaua de acum, o plimbare, să îți vezi părinții. Și să fii lângă oamenii pe care îi iubești, asta încerc să fac acum”, a adăugat Sorana Cîrstea.

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În momentul de față, tenismena este una dintre cele mai admirate din România. Mai mult, foarte multe colege o încurajează să nu renunțe la activitatea competițională pentru că are încă multe lucruri de oferit tenisului. În ultima vreme a demonstrat că ambiția și perseverența sunt elementele cheie după care se ghidează.

A urcat până pe locul 17 în clasamentul WTA, unde se află și acum, Sorana Cîrstea fiind recunoscătoare pentru tot ce a trăit. Șatena are în palmares mai multe titluri WTA la simplu, cât și la dublu. A câștigat un singur titlu WTA la simplu pe sol românesc: turneul Transylvania Open de la Cluj-Napoca, în februarie 2026.