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Ajunsă în optimile de finală de la Flushing Meadows, Sorana Cîrstea s-a arătat extrem de bucuroasă. Jucătoarea noastră a vorbit despre calificarea de la US Open 2026 și despre ce înseamnă tenisul pentru ea.

Sorana Cîrstea, reacție spumoasă după calificarea în optimi la US Open 2026

Imediat după , Sorana Cîrstea a explicat că tactica a fost să fie cât mai agresivă și s-a arătat mulțumită de nivelul de joc pe care l-a avut.

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”Mi-am spus că dacă vreau să am o șansă, trebuie să joc agresiv, să am inițiativa. A fost un meci greu și a fost un meci foarte bun, sunt bucuroasă vreau să le mulțumesc celor din tribune pentru sprijin. Atmosfera a fost extraordinară.

(n.r. – Ultimul an în circuit) Nu știu dacă am mai multă libertate, dar e clar că îmi place pe teren, iubesc acest sport, iubesc competiția. Iubesc să spun că aceasta este profesia mea, de jucătoare de tenis, sunt recunoscătoare pentru tot”, a declarat Cîrstea.

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Mesaj în timp al Soranei Cîrstea

Întrebată de reporterul care a intervievat-o imediat după calificarea în optimile de finală ce i-ar transmite Soranei Cîrstea de la 18 ani, jucătoarea noastră nu a ezitat și a spus că să se distreze cât mai mult pe teren.

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”I-aș spune să se distreze pe teren pentru că nu poți să trăiești ziua de ieri încă o dată. A fost o carieră lungă, grozavă, dar ce rămâne cu mine este bucuria, viața se duce repede și trebuie să te bucuri de ea”, a afirmat Cîrstea.

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Sorana Cîrstea, cel mai bun loc WTA din carieră

În optimile de finală de la US Open 2026, Sorana Cîrstea va avea parte de un duel extrem de dificil. Ea o va întâlni pe învingătoarea partidei dintre Jessica Pegula din SUA, cap de serie numărul 3, și Leylah Fernandez din Canada, favorită 31.

Pentru performanța realizată până în acest moment pe cimentul american, ea . În plus, românca va primi și 240 de puncte în clasamentul mondial și , cel mai bun din carieră.