Sorana Cîrstea, după eliminarea din turul 4 la Roland Garros: “Nu a fost o zi grozavă din partea mea”

la Roland Garros, după 6-7 (4), 1-6 cu Tamara Zidansek, din Slovenia. Sorana a fost la cârma partidei în prima parte, a avut și o minge de set în primul act. Pentru ca apoi să îl cedeze la tiebreak.

În startul setului doi, românca a avut trei mingi de break, ratate însă. Jocul ei s-a prăbușit după și practic nu a mai contat în meci. Zidansek a fost imposibil de oprit din acel moment și se va duela cu Paula Badosa, cea care a scos-o pe Ana Bogdan, pentru un loc în semifinale.

Sorana Cîrstea, declarații după eliminarea de la Roland Garros. Nu își scoate din minte mingea de set pierdută

În conferința de presă de la finalul partidei, Sorana a recunoscut că prestația ei a fost sub așteptări. Simte că a avut meciul în rachetă, dar își felicită adversara că a știut să profite.

“Nu a fost o zi grozavă din partea mea ca joc. Cheia a fost primul set, am avut o minge de set. A servit destul de bine, am returnat scurt și mi-a făcut un winner cu dreapta. A fost o zi un pic mai slabă pentru mine din punct de vedere tenistic. Nu am reușit să îmi fac jocul, să domin cum aveam în plan.

Am intrat în raliurile lungi nu foarte favorabile mie. Un meci nu foarte grozav din partea mea, dar asta este, se întâmplă. Nu este nicio problemă. Îmi asum, știu ce am făcut bine și ce am greșit. Un turneu bun, un sezon de zgură bun. Astăzi nu a fost să fie, pe un fond slab al meu.

Sorana Cîrstea: “Prefer să nu mai răspund la nicio întrebare despre Jocurile Olimpice. Orice zic, nu e bine”

Fata a jucat foarte bine ce știe ea, dar cheia a fost primul set. A fost în racheta mea. Mă voi reface, mă odihnesc și reîntăresc corpul. Probabil că sar prima săptămână de iarbă. Și joc a doua și Wimbledon. O suprafață accesbilă pentru mine, jocul meu se poate adapta la orice suprafață.

Prefer să nu mai răspund la nicio întrebare de Jocurile Olimpice, nu vreau să intru în nicio polemică. Orice spun nu este bine, se scriu numai bazaconii. Returul în general la mine e o armă, astăzi nu l-am regăsit nici pe unu, nici pe doi. Am regrete la mingile de break din startul setului doi, și la acea minge de set.

Am profitat în fiecare zi de acea oră în care aveam voie să ieșim din hotel. Stăteam aproape de Turnul Eifel, mergeam în parcul acela din față și stăteam o oră pe iarbă. Asta a fost activitatea mea. E foarte important și pentru cap și pentru tine ca persoană să ieși un pic să își limpezești mintea.

Sorana Cîrstea intră în top 50 WTA după Roland Garros 2021. Trece peste Halep în WTA Race

Chit că și doar pentru oră, am preferat să mă duc în acel parc să stau liniștită. Vin după episodul Australia, unde am stat 15 zile în 15 metri pătrați, fără să pot să ies. Îmi place Parisul, arhitectura, un oraș pe care îl cunosc destul de bine. La fel și mâncarea”, a declarat Sorana Cîrstea la finalul partidei cu Tamara Zidansek.

Sorana Cîrstea a urcat nouă poziții în clasamentul WTA live, până pe locul 45. De asemenea, va .

De asemenea, Sorana a primit și un cec în valoare de 170.000 de euro. Au mai rămas în cursă la Roland Garros doar doi români, ambii în probele de dublu. Irina Begu și Horia Tecău sunt calificați în sferturile de finală.