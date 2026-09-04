Sport

Deși s-a stabilit într-un oraș spectaculos, Sorana Cîrstea este entuziasmată de fanii români: „De-asta încă joc tenis”

Sorana Cîrstea s-a declarat foarte fericită că are o comunitate uriașă de fani, mai ales din România. Tenismena este mândră de naționalitatea sa, deși locuiește în altă țară.
Alexa Serdan
04.09.2026 | 05:50
Desi sa stabilit intrun oras spectaculos Sorana Cirstea este entuziasmata de fanii romani Deasta inca joc tenis
Sorana Cîrstea are o comunitate mare de fani. Sursa foto: Instagram.com
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Fanii sunt deosebit de importanți pentru fiecare sportiv în parte, indiferent de activitatea pe care o practică. Sorana Cîrstea se află printre jucătorii cu un număr mare de fani români, aspect care o încântă pe șatenă.

Ce comunitate mare de admiratori are Sorana Cîrstea!

S-a născut în București și a trăit la Târgoviște, acolo unde locuiesc în continuare părinții săi. Sorana Cîrstea (36 ani) are o conexiune aparte cu meleagurile românești, în ciuda faptului că este stabilită într-un oraș spectaculos din Emiratele Unite Arabe. Locuiește în Dubai, unde și-au cumpărat locuințe mulți români.

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Unica fiică a miliardarului Ion Țiriac stă în această destinație de vacanță superbă. Nepoții cunoscutului afacerist sunt la rândul lor aici, regiunea fiind una iubită pentru atracțiile sale turistice. Așadar, nu este deloc de mirare că jucătoarea de tenis a ales un loc mai bun unde se poate antrena. Infrastructura este cea care a atras-o.

A plecat din țară, dar nu a uitat niciodată că are o comunitate extraordinar de mare de fani. Tenismena este admirată de foarte multă lume. Frumoasa șatenă este mândră de naționalitatea sa și este recunoscătoare că are parte de o susținere uriașă din partea românilor, indiferent în ce parte a lumii joacă în turnee.

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„Nu contează unde te-ai uita pe hartă, orice colț al ei ai atinge, aș avea români la meciul meu de acolo. E un sentiment minunat să vezi steagurile, să auzi oamenii cum te sprijină. Este unul dintre motivele pentru care încă joc tenis și încă iubesc acest sport. Sunt mândră că sunt româncă!”, a spus Sorana Cîrstea, pentru Tennis Channel.

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Sorana Cîrstea, despre titlul câștigat pe pământ românesc

Sorana Cîrstea este una dintre cele mai bune tenismene din România. Are mai multe premii în palmares, cel mai important fiind cucerit pe pământ românesc, când a fost desemnată campioană la Transylvania Open 2026. După o partidă care a durat o oră și 4 minute a învins-o pe conaționala sa, Emma Răducanu (23 ani).

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În urma acestui triumf s-a ales cu un premiu în valoare de 37.390 de dolari (aproximativ 31.000 de euro). Șatena consideră că acest turneu este cel mai important din cariera sa pentru că este legat de țara natală. Mai mult decât atât, crede că este relevant pentru evoluția sa pentru că a fost ultima sa participare la Transylvania Open.

„Când te apuci de tenis, visul tău e să câștigi un titlu acasă, în țara ta. E greu să descriu energia, bucuria și cât de mândră am fost în acel moment. Am spus, dacă ar fi trebuit să mă retrag după acel turneu, aș fi fost împăcată. Va rămâne pentru totdeauna cea mai bună săptămâna din viața mea”, a mai spus sportiva, mai arată sursa menționată.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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