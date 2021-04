Meciul Sorana Cîrstea – Elise Mertens are loc duminică, 25 aprilie, cu începere de la ora 17:00, în finala turneului WTA Istanbul, turneu de categoria WTA International. Se oferă 280 de puncte pentru câştigătoare, 160 de puncte pentru finalistă, iar premii totale sunt în valoare de 235.238 de dolari. Este ediţia cu numărul 14 a competiţiei.

Sorana Cîrstea ajunge astfel în cea de-a cincea finală din carieră, la vârsta de 31 de ani, după ce a întrecut-o în penultimul act pe ucraineanca Maria Kostyuk în două seturi identice, 6-4, 6-4. Ucraineanca este mai tânără cu 12 ani decât românca, însă aceasta a jucat perfect, deşi vremea a fost destul de potrivnică, în special din cauza vântului, şi nu a lăsat nici o şansă adversarei.

Sorana a făcut până acum un turneu perfect la Istanbul, necedând nici un set, dar în finală va avea în faţă una dintre cele mai bune jucătoare din circuitul WTA, numărul 17 mondial, belgianca Elise Mertens, care se poate lăuda în cariera ei şi cu victorii la Simona Halep, pe care a şi învins-o în 2019 în finala de la Doha.

Sorana Cîrstea – Elise Mertens Live stream Digi Sport

Confruntarea Sorana Cîrstea – Elise Mertens se desfăşoară duminică, 25 aprilie, de la ora 17:00, în finala turneului WTA Istanbul şi va fi televizată exclusiv în România de canalul Digi Sport 4. De asemenea, o veţi putea urmări şi pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Foarte interesant este faptul că deşi Elise Mertens se numără printre jucătoarele din Top 20 şi are şase titluri în carieră, există două precedente cu Sorana Cîrstea şi ambele au însemnat eşecuri pentru jucătoarea belgiancă. Elise Mertens are până acum două finale câştigate în faţa româcelor: în 2018 la Hobart, în faţa Mihaelei Buzărnescu, şi un mai tîrziu, la Doha, cu Simona Halep.

Sorana Cîrstea are 2-0 la general în faţa belgiencei Elise Mertens. Prima victorie am consemnat-o în 2016, în ultimul tur de calificare la Openul de la Roland Garros, şi a fost 2-0 pentru Sorana, al doilea set luat la zero. Al doilea succes a venit în 16-imi la Doha, pe hard, în 2018, când a fost tot 2-0 pentru româncă. Deci Mertens nu are nici un set luat Soranei până în prezent!

Însă în ultimii doi ani, Elise Mertens a progresat enorm şi a reuşit să obţină victorii importante la cele mai bune sportive din circuit şi astfel a devenit o prezenţă constantă în top 20 şi la Istanbul a fost desemnată cap de serie numărul 1.

Sorana Cîrstea a mai jucat o finală pe zgură în 2007

Sorana are un singur trofeu la simplu în carieră, la Taşkent, în 2008, unde a revenit de la 0-1 la seturi pentru a o învinge pe germanca Sabine Lisicki. A mai pierdut în 2013 finala de la Toronto, făcând doar două seturi în faţa Serenei Williams, care în acea perioadă domina clar tenisul feminin. Singura finală pe zgură a mai jucat-o la vîrsta de 17 ani, la Budapesta, în 2007, fiind întrecută de Gisella Dulko din Argentina cu 2-1, după ce reuşise să ia primul set. La Istanbul vine după alt succes românesc, în 2020, Patricia Ţig câştigând finala cu Eugenie Bouchard cu 2-1, dar turneul a avut loc în septembrie, nu ca acum în aprilie.

Casele de pariuri nu sunt deloc impresionate de parcursul foarte bun al Soranei la Istanbul şi pentru finală acordă cota de 1,25 la victorie Elisei Mertens şi un fabulos 4,10 româncei, iar dacă aceasta va reuşi să ia un set va aduce cota de 2,10. Cine câştigă turneul va avea un cec de 29.000 de dolari, finalista fiind deja asigurată cu suma de 16.000 de dolari.

