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Sorana Cîrstea – Emma Răducanu, în turul doi de la WTA Queen’s! Cine transmite meciul la TV

Sorana Cîrstea şi Emma Răducanu sunt faţă în faţă în turul doi al turneului de la Queen's. Se anunţă un meci foarte echilibrat între finalistele de la Transylvania Open 2026.
Marian Popovici
11.06.2026 | 10:52
Sorana Cirstea Emma Raducanu in turul doi de la WTA Queens Cine transmite meciul la TV
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Sorana Cîrstea - Emma Răducanu, în turul doi de la Queen's! Meci pe muchie de cuţit între finalistele de la Transylvania Open. Sursa: colaj Fanatik
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Sorana Cîrstea traversează cea mai bună perioadă a carierei. După ce a ajuns în sferturile de finală de la Roland Garros, românca a câştigat şi primul meci pe iarbă la Queen’s, acolo unde se pregăteşte pentru turneul de la Wimbledon.

Sorana Cîrstea – Emma Răducanu, în turul doi de la Queen’s. Cine transmite meciul la TV

În turul doi, Sorana Cîrstea va juca împotriva Emmei Răducanu, sportiva britanică de origine română. Meciul este programat joi, în jurul orei 13:30 şi se anunţă foarte echilbrat, fără o favorită clară. Duelul va putea fi urmărit LiveText pe FANATIK.RO și la televizor pe Digi Sport 2.

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Sorana Cîrstea are atuul formei excelente, în timp ce Emma Răducanu este o sportivă redutabilă pe iarba londoneză. Ea tocmai a obţinut prima victorie după trei luni în circuit,  6-0, 6-3, în 64 de minute cu Anna Blinkova. A lipsit două luni din cauza unei viroze şi a pierdut în primul tur la Strasbourg şi Roland Garros.

Sorana Cîrstea, la cel mai bun sezon al carierei!

De cealaltă parte, Sorana Cîrstea a trecut în trei seturi în turul inaugural de Madisson Inglis, scor 6-4, 5-7, 6-2. Este prima victorie pe iarbă pentru Sorana Cîrstea din 2023 încoace. Are un an de excepţie, reuşind să devină cea mai în vârstă jucătoare care intră, în premieră, în top 20 WTA, la 36 de ani.

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Sorana Cîrstea este în acest moment pe locul 18 WTA, reuşind în acest an să câştige turneele de la Cleveland şi Cluj-Napoca. A ajuns în semifinale la WTA Roma şi a jucat sferturi de finală la Roland Garros.

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Scorul la întâlnirile directe între Sorana Cîrstea şi Emma Răducanu este 1-1. Britanica s-a impus la Wimbledon 2021 în turul trei, în timp ce Sorana a câştigat finala Transylvania Open din acest an, scor 6-2, 6-2. Învingătoarea din acest meci joacă în turul următor cu câştigătoarea duelului Rakhimova – Dart.

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  • 36 de ani are Sorana Cîrstea
  • 18 WTA este locul ocupat de româncă
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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