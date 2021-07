Sorana Cîrstea, emoţionată după victoria cu Azarenka: “Aproape mi-au dat lacrimile la final” Ce spune despre Emma Răducanu, adversara din turul 3

, după ce a învins-o pe Victoria Azarenka în trei seturi, scor 7-6 (5), 3-6, 6-4.

FANATIK a participat la conferinţa de presă a Soranei Cîrstea după victoria cu Azarenka. Încă emoţionată după succesul uriaş, Sorana a povestit care a fost secretul victoriei cu Vika.

Sorana Cîrstea, declaraţii la conferinţa de presă după meciul cu Azarenka: “Nu m-am gândit la scor. Aşa am rămas calmă”

“M-a impresionat să văd din nou un stadion plin. Acest teren arată ca un ring de lupte, a fost un meci foarte bun. S-a jucat mai mult pe winnere, nu pe greşeli personale. Iar publicul s-a implicat foarte mult. Aproape că mi-au dat lacrimile la final… de fericire.

Am avut în faţă o adversară dificilă, cu un joc foarte bun. Am vrut să joc fiecare punct, să nu mă gândesc la scor. Aşa am rămas calmă după ce am pierdut acel game la 5-3 în decisiv.

A ieşit un meci de calitate superioară, ambele am jucat foarte bine. Cred că a fost unul dintre cele mai bune meciuri pe care le-am făcut anul acesta”, a declarat.

Sorana Cîrstea o înfruntă pe Emma Răducanu, 18 ani, în turul 3. Adversara ei are tată român, dar reprezintă Marea Britanie

În turul 3 la Wimbledon 2021, Sorana Cîrstea o va înfrunta pe Emma Răducanu, 18 ani, locul 338 în clasamentul WTA. Emma este născută în Canada, tatăl ei este român, iar mama este chinezoaică. La doi ani s-a mutat cu familia la Londra şi reprezintă Marea Britanie.

“Am întâlnit-o aici pe Emma (n.r.), Nigel Sears o antrenează. Ne cunoaştem şi vorbim de când lucra cu Ana (n.r. – Nigel Sears a pregătit-o pe Ana Ivanovic, prietenă a Soranei).

Este o fată foarte drăguţă, dar nu ştiu foarte mult jocul ei. Dar sunt convins că joacă foarte bine dacă este în această fază a competiţiei”, a declarat Sorana Cîrstea.

Sorana Cîrstea are un 2021 senzaţional. E mult peste Simona Halep în clasamentul WTA Race

Sorana Cîrstea are un an 2021 foarte bun, iar turneul de la Wimbledon este o nouă dovadă. În clasamentul WTA Live, Sorana a mai urcat opt poziţii şi este pe locul 37.

O dovadă şi mai bună este situaţia din clasamentul WTA Race, care contabilizează exclusiv rezultatele din 2021. Sorana este cea mai bine clasată jucătoare din România, pe 26 în ierarhia Race. Şi mai poate urca dacă trece de Emma Răducanu

, în luna mai, continuă să piardă teren în acest clasament Race. Este pe locul 36 în ierarhia WTA Race live şi mai poate pierde poziţii.