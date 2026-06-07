Sorana Cîrstea este peste Iga Swiatek! Ierarhie măgulitoare pentru românca aflată în ultimul an al carierei

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Sorana Cîrstea și-a continuat parcursul bun din 2026 și la Roland Garros. Ea a fost învinsă în sferturi de Mirra Andreeva, sportiva din Rusia care avea să câștige singurul turneu de Grand Slam care se desfășoară pe zgură.

Sorana Cîrstea este pe locul 10 în clasamentul pentru Turneul Campioanelor

Rezultatel bune ale Soranei se văd și în clasamentul WTA, dar mai ales în cel pentru Turneul Campioanelor.

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Cîrstea urcă pe locul 10 în 2026 Race WTA și o depășește pe Iga Swiatek, care în clasamentul mondial ocupă 3. Primele opt jucătoare din acest clasament se califică la Turneul campioanelor, care are loc la Ryad, în arabia Saudită, în luna noiembrie.

De la Paris, Sorana va merge direct la Londra, unde săptămâna viitoare va concura la turneul HSBC Championships, de categorie WTA 500. Sorana este a șaptea favorită la câștigarea trofeului în turneul pe iarbă.

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Poate acumula puncte bune și în perioada următoare

Apoi, începând cu 15 iunie, Sorana va evolua într-un alt turneu pe iarbă, la Berlin, în timp ce de pe 22 iunie este înscrisă la Bad Homburg. La finalul lunii iunie, Sorana va lua startul la Grand Slamul de la Wimbledon, unde este favorita cu numărul 18.

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Anul trecut, revenită după o accidentare, ea nu a jucat, în același interval, decât la Bad Homburg și la Wimbledon, unde a pierdut în primul tur.

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Asta înseamnă că nu are puncte de apărat și tot ce va câștiga va fi un bonus. Cu o evoluție consistentă la Wimbledon, ea poate urca chiar în Top 15 WTA, ceea ce ar fi o performanță cu adevărat excepțională.

Românca va juca la turneul de la Iași

În ciuda rezultatelor bune, Sorana pare decisă să se retragă la finalul anului. „Nimic nu s-a schimbat. Mă voi retrage la finalul sezonului. Sunt mândră de longevitatea mea în WTA. Niciodată nu m-am gândit că voi avea o carieră atât de lungă. Am evoluat mult ca jucătoare, dar și ca om, mai ales în acest sezon. Sunt mândră și recunoscătoare pentru ce mi-a dat tenisul„, a spus Sorana.

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La fel ca anul trecut, ea va fi prezentă la Iași Open, turneul care se va disputa în perioada 13-19 iulie.

Clasamentul pentru Turneul Campioanelor

1. Mirra Andreeva – 4.928 puncte

2. Aryna Sabalenka – 4.510

3. Elena Rybakina – 4.388

4. Elina Svitolina – 3.890

5. Jessica Pegula – 3.195

6. Coco Gauff – 2.703

7. Marta Kostyuk – 2.495

8. Karolina Muchova – 2.410

9. Victoria Mboko – 2.392

10. Sorana Cîrstea – 1.855