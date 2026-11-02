Sorana Cîrstea i-a fermecat pe chinezi! Apariție spectaculoasă la Hong Kong, unde poate spune adio tenisului

ADVERTISEMENT

Sorana Cîrstea este la Hong Kong, unde va lua startul la ultima competiție confirmată din cariera ei. Românca este principala favorită a competiției și va debuta la noapte (după ora 4.00) contra Mariei Timofeeva. Pînă atunci, Sori a făcut senzație la recepția oferită de organizatori.

Românca le-a eclipsat pe Paula Badosa și Leylah Fernandez

Sorana și-a făcut apariția într-o rochie vișinie și a fost extrem de zâmbitoare Ea a impresionat asistența, deși a avut concurență serioasă, la recepție fiind prezente și Paula Badosa, Jasmine Paolini, Leylah Fernandez sau chinezoaica Zheng Qinwen.

ADVERTISEMENT

Cîrstea a devenit principala favorită a competiției, după ce Diana Shnaider s-a retras de la turneul din Hong Kong pentru a se odihni și a evita o uzură fizică excesivă pe final de sezon. Rusoaica tocmai a câștigat duminică, unde a învins-o pe Leylah Fernandez.

Românca joacă în primul tur împotriva Mariei Timofeeva (Uzbekistan). Dacă se califică mai departe, în optimile de finală ar putea avea parte de un duel de gală împotriva legendei Venus Williams (care joacă în runda inaugurală cu Mary Stoiana).

ADVERTISEMENT

Sorana va fi la Cluj, în 2027, indiferent de viitor

Anul trecut, Sorana a avut un parcurs solid la Hong Kong. Ea a trecut de Dalma Gálfi și a învins-o pe Ajla Tomljanovic, înainte de a fi eliminată, în sferturile de finală, de jucătoarea canadiană Leylah Fernandez, cea care avea să și câștige turneul.

ADVERTISEMENT

Sorana Cîrstea, care împlinește 37 de ani în aprilie, nu a comunicat dacă va mai juca sau nu. Chiar dacă va decide să agațe racheta în cui, organizatorii turneului de la Cluj-Napoca au anunțat deja că Sorana va fi imaginea principală și „vedeta” ediției din 2027 pe materialele promoționale, în semn de respect pentru cariera ei.

ADVERTISEMENT

deoarece anul a avut rezultate remarcabile, care i-au adus și un adevărat boom financiar, reușind să acumuleze peste 2,34 milioane de dolari.

A câștigat peste 13 milioane de dolari, dar e departe de Simona Halep

De-a lungul întregii sale cariere în tenisul profesionist, începută în 2007, Sorana Cîrstea a câștigat 13.169.936 de dolari exclusiv din premiile acordate în turnee. Această sumă o plasează pe Sorana în top 60 al celor mai bogate jucătoare din întreaga istorie a tenisului feminin mondial în ceea ce privește câștigurile de pe teren. Ea este a doua jucătoare din România la cîștiguri, după Simona Halep, care a încheiat cariera cu 40.236.618 dolari din premiile acordate în turnee.

ADVERTISEMENT

Simona se situează pe poziția a cincea în topul istoric al câștigurilor din tenisul feminin, fiind depășită doar de Serena Williams, Aryna Sabalenka, Iga Swiatek și Venus Williams.