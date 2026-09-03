Sport

Sorana Cîrstea a explicat de ce are mereu părul împletit pe teren. Cum a ajuns să fie acest obicei o ”semnătură”

Motivul pentru care Sorana Cîrstea nu joacă niciodată cu părul lăsat liber. Tenismena a dezvăluit că a devenit o rutină de la care nu se abate înainte de meci.
Alexa Serdan
03.09.2026 | 06:40
Sorana Cirstea a explicat de ce are mereu parul impletit pe teren Cum a ajuns sa fie acest obicei o semnatura
SPECIAL FANATIK
Sorana Cîrstea, detalii despre ”semnătura” legată de păr. Sursa foto: Instagram.com
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Într-un interviu pe care l-a acordat de curând, Sorana Cîrstea a explicat de ce are mereu părul împletit pe teren. Descoperă în paragrafele următoare cum a ajuns să fie acest obicei o ”semnătură” pentru celebra jucătoare de tenis.

Sorana Cîrstea, despre împletitura de păr pe care o are pe teren

Sorana Cîrstea (36 ani) a ajuns în turul al treilea de la US Open, turneu care îi aduce multe satisfacții. O parte dintre acestea sunt de natură materială pentru că sportiva a câștigat o sumă importantă datorită performanțelor sale. E tot mai aproape de Turneul Campioanelor (WTA Finals) care va avea loc la Indian Wells.

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Competiția desfășurată în Statele Unite ale Americii va fi în perioada 8-15 noiembrie. În ultimii 2 ani întrecerea care încheie sezonul s-a desfășurat la Riad, Arabia Saudită. Românca este extrem de fericită cu rezultatele din ultimul an al carierei sale, în interviurile pe care le oferă dezvăluind multe lucruri neștiute despre ea.

Jucătoarea de tenis a vorbit despre împletitura iconică pe care o are adesea pe teren. Părul împletit este văzut ca o adevărată „semnătură” în momentul de față, însă are o semnificație aparte pentru frumoasa șatenă. Fosta iubită a lui Alexandru Țiriac a subliniat că totul a început în urmă cu multă vreme și are legătură cu o persoană importantă din viața ei.

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„Mama mea îmi făcea mereu asta pentru că mă antrenam atât de mult și nu aveam timp să îmi aranjez părul. Pur și simplu consider că împletitura în tenis este atât de clasică și un lucru atât de feminin. Și, de asemenea, simt că atunci când sunt în vestiar și îmi fac părul, îmi fac acea împletitură, pentru mine, în acel moment înseamnă că intru puțin în atmosfera de meci”, a spus Sorana Cîrstea, pentru Tennis Channel.

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O postare distribuită de Tennis (@tennischannel)

 

Ce loc de muncă ar fi avut Sorana Cîrstea dacă nu juca tenis

Întrebată care este jobul său de vis, dacă nu ar fi jucat tenis mai bine de 20 de ani, Sorana Cîrstea a uimit cu răspunsul său. Românca ar fi vrut să se facă medic pentru că adoră această meserie. Alegerea nu este deloc pur întâmplătoare. Frumoasa șatenă a mărturisit că iubește să știe că a salvat viața cuiva, după o operație grea.

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Ar da orice să vadă cum se simte această emoție intensă. În schimb, și-a construit un nume puternic într-o altă pasiune pe care urmează să o lase în urmă. E adorată de fanii din lumea întreagă. În plus, este recunoscătoare că are o comunitate mare de oameni care o susține la toate turneele și competițiile la care ia parte.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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