Sport

Sorana Cîrstea, rugată să nu se retragă din tenis. ”Ești în cea mai bună formă”

Care este doleanța admiratorilor la adresa tenismenei Sorana Cîrstea. Foarte mulți vor să-și schimbe părerea și să joace în continuare la nivel competițional.
Alexa Serdan
13.09.2026 | 05:00
Sorana Cirstea rugata sa nu se retraga din tenis Esti in cea mai buna forma
Sorana Cîrstea, rugată să nu renunțe la tenis. Sursa foto: Instagram.com
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E pregătită să se retragă din tenis, dar Sorana Cîrstea este rugată să-și reconsidere această decizie. Foarte mulți oameni cred că este într-o formă fizică bună și că are toate motivele să evolueze în continuare pe teren.

Doleanța fanilor pentru Sorana Cîrstea

Sorana Cîrstea (36 de ani) va urca oficial pe poziția a 15-a în ierarhia WTA, începând din 14 septembrie. Jucătoarea va înregistra cea mai bună clasare de până acum, în ultimul an al carierei sale profesionale. Românca este pregătită să se retragă la finalul lui 2026, deși este lăudată și apreciată constant pentru performanțele sale.

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Este văzută bine la toate turneele, inclusiv din punct de vedere vestimentar. Americanii au analizat ultima ținută purtată la US Open, iar acum admiratorii de pretutindeni i-au luat cu asalt conturile de socializare. Frumoasa șatenă are parte de un val de reacții din partea colegelor din circuit, dar și în mediul online.

Foarte mulți oameni doresc să o urmărească și mai departe în tenis, în ciuda faptului că fosta iubită a lui Alexandru Țiriac și-a ales deja favorita. A dezvăluit că Mirra Andreeva (19 ani) este cea mai bună prietenă a sa. În aceste condiții internauții au încercat să o facă să se răzgândească și să nu anunțe retragerea.

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„Aș vrea să nu te retragi. A fost minunat să văd pe cineva care e de ceva vreme în circuit jucând excelent”, i-a scris un admirator, la ultima postare de pe contul oficial de Instagram. Comentariul a fost distribuit în dreptul unor imagini care o surprind pe Sorana Cîrstea, în New York, SUA.

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„Nu te retrage, fetițo… ești încă în formă maximă” sau Nu te retrage, Sorana, ești în cea mai bună formă a carierei”, au transmis alte persoane, pe aceeași pagină de socializare. Se pare că există o mică posibilitate ca tenismena să ia în calcul o altă variantă, lucru pe care l-a dezvăluit în mediul online.

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Ce șanse există ca Sorana Cîrstea să se răzgândească, conform lui Ilie Năstase

„Felicitări! Poate vom repeta experiența?! Echipamentele din 2027 arată așa de bine…”, este mesajul primit de Sorana Cîrstea la care nu a ezitat și a oferit o replică savuroasă. Puțini au remarcat faptul că jucătoarea de tenis este încântată de kiturile pe care turneele le-au pregătit pentru sezonul următor.

 „Echipamentele sunt cele care mă fac să mă răzgândesc”, a punctat sportiva. Românca a completat cu mai multe emoticoane, unul fiind cu flăcări și altul cu o rochie de culoare roșie. Astfel, superba șatenă a demonstrat că este pasionată de fashion și că este în pas cu moda. Poartă mereu haine care o avantajează.

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„Sorana a greșit făcând declarația că se retrage. Nu te retragi când încă câștigi. Te retragi când nu mai poți și te bat cam toate, dar asta e decizia ei. Nu știu de ce… probabil acum va schimba decizia. E numărul 15 în lume, nu te retragi de pe locul 15. E decizia ei. 

Înainte ni se spunea că trebuie să te retragi în glorie. Nu e adevărat! Cum să te retragi în glorie?”, a declarat Ilie Năstase, conform sport.ro. Sorana Cîrstea a început US Open pe locul 17 WTA, după un sezon foarte bun. A ajuns în sferturi la Roland Garros și a avut parcursuri bune la restul turneelor de Grand Slam, dar și la semifinalele din Roma.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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