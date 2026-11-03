Galerie foto. Sorana Cîrstea, în fața ultimei provocări! Câte zile au trecut de la debutul ei în tenisul profesionist

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Sorana Cîrstea joacă astăzi la Hong Kong, după ora 9.00, în ceea ce poate fi ar putea fi ultimul turneu al carierei. Sportiva de 36 de ani este favorita principală a competiției, după retragerea Dianei Shnaider, și se va confrunta cu Maria Timofeeva, ocupanta locului 72 în clasamentul WTA.

Sorana Cîrstea a debutat în WTA pe 7 august 2006

Românca, aflată acum pe locul 15 mondial, cel mai bun al carierei, nu a comunicat încă răspicat dacă va mai juca sau nu și în 2027, drept pentru care momentan decizia retragerii la finalul sezonului este ultima asumată.

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Sorana Cîrstea a debutat pe tabloul principal al unui turneu WTA pe 7 august 2006, la turneul de la Stockholm (Suedia). Prima ei adversară a fost estonianca Kaia Kanepi, care a învins-o în primul tur, cu 6-1, 6-4. Ea juca în ITF încă din 2004, când avea 14 ani.

În 2007, Sorana a ajuns în prima finală WTA, la Budapesta, pierdută în fața Giselei Dulko. Un an mai târziu a venit primul titlu WTA, la Tașkent, unde a trecut de nemțoaica Sabine Lisicki, scor 2-6, 6-4, 7-6 (7-4).

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Are peste 1000 de meciuri jucate la simplu

Până la Hong Kong, Sorana a jucat în WTA peste 1000 de meciuri. A câștigat 612 partide și a pierdut 454, la simplu. A

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Cele două nu s-au mai întâlnit până acum, astfel că primul duel se anunță o nouă provocare pentru Sorana. Născută și crescută în Rusia, Timofeeva a decis la finalul anului 2025 să concureze sub steagul Uzbekistanului, devenind în prezent jucătoarea numărul 1 a acestei țări în clasamentul mondial.

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Poate da peste o jucătoare cu tată român în turul doi

Dacă va trece de primul tur, în optimi, Sorana se va confrunta cu americanca Mary Stoiana, care a eliminat-o pe Venus Williams. Sportiva de 23 ani s-a născut în Connecticut, SUA, însă tatăl ei, Val Stoiana, este român. Acesta a jucat tenis, la nivel profesionist, insuflându-i pasiunea pentru sportul alb și fiicei sale.

Americanca ocupă locul 113 mondial și înainte de a trece complet la profesionism, ea a făcut istorie în tenisul de colegiu american pentru echipa Texas A&M, deoarece a condus universitatea către primul titlu național NCAA din istoria sa (2024), fiind desemnată Jucătoarea Anului în SUA (ITA National Player of the Year).

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Cine transmite la TV meciul dintre Sorana Cîrstea și Maria Timofeeva

Primul meci al Soranei Cîrstea de la Hong Kong, cel împotriva sportive din Uzbekistan, Maria Timofeeva, este programat pentru ora 09:30. Românca este favorita numărul unu la turneul WTA 250, la care în 2025 s-a oprit în sferturile de finală. Partida Soranei poate fi urmărită la TV pe programul Digi Sport 2.

SORANA CÎRSTEA ÎN CIRCUITUL WTA

Titluri la simplu:

2008 – Tașkent (Uzbekistan) – primul ei titlu din carieră, la doar 18 ani.

– primul ei titlu din carieră, la doar 18 ani. 2021 – Istanbul (Turcia) – a spart gheața după o pauză de 13 ani, câștigând trofeul fără să piardă vreun set.

– a spart gheața după o pauză de 13 ani, câștigând trofeul fără să piardă vreun set. 2025 – Cleveland (SUA) – primul ei titlu cucerit pe hard în America de Nord.

primul ei titlu cucerit pe hard în America de Nord. 2026 – Transylvania Open (Cluj-Napoca, România) – cel mai emoționant titlu, câștigat în fața propriilor suporteri.

(În mai 2023, ea a câștigat un turneu din categoria secundară WTA 125 la Reus, în Spania).

Titluri la Dublu (7)