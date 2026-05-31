Sport

Sorana Cîrstea, în top 10 WTA după performanța de vis de la Roland Garros! Cum poate ajunge chiar până pe 4 în cursa pentru Turneul Campioanelor

Sorana Cîrstea a ajuns pe locul 10 în clasamentul WTA Race după ce s-a calificat în sferturi la Roland Garros! Cum ar putea urca până pe 4 și cum ar intra în top 10 mondial la general: toate calculele
Gabriel-Alexandru Ioniță
31.05.2026 | 21:34
Sorana Cirstea in top 10 WTA dupa performanta de vis de la Roland Garros Cum poate ajunge chiar pana pe 4 in cursa pentru Turneul Campioanelor
SPECIAL FANATIK
Sorana Cîrstea, în top 10 WTA Race după performanța de vis de la Roland Garros. Foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Înainte de startul turneului de Grand Slam de la Roland Garros, Sorana Cîrstea (36 de ani) se afla pe locul 18 în clasamentul WTA. Românca s-a calificat în sferturile de finală la French Open după ce a învins-o în optimi pe chinezoaica Xiyu Wang cu scorul de 6-3, 7-6. Pentru un loc în penultimul act, Cîrstea se va duela cu rusoaica Mirra Andreeva, cea care a trecut în optimi de Jil Teichmann din Elveția.

Sorana Cîrstea, pe locul 10 în clasamentul provizoriu WTA Race după calificarea în sferturi la Roland Garros

În baza acestei performanțe, Sorana Cîrstea, pe lângă faptul că a ajuns la o sumă impresionantă câștigată în mai puțin de o lună, a urcat până pe locul 10 în clasamentul WTA Race, cel care vizează parcursul jucătoarelor de tenis în vederea calificării lor la Turneul Campioanelor, de la final de an, cu 1855 de puncte în acest moment.

ADVERTISEMENT

Astfel, Sorana a trecut în acest clasament provizoriu peste Iga Swiatek, cea care deja a fost eliminată de la Roland Garros. În cazul în care va trece de Andreeva în sferturile de finală, românca va ajunge la 2205 puncte în acest clasament WTA Race și astfel va urca pe poziția a 9-a în această ierarhie, însă doar în cazul în care Marta Kostyuk va fi eliminată în sferturi la French Open de Elina Svitolina.

Cum poate ajunge Sorana Cîrstea chiar până pe locul 4

Pe de altă parte însă, chiar și în cazul în care Kostyuk se impune totuși în această partidă, ea se va duela în semifinale cu Sorana, bineînțeles dacă și românca va trece de Andreeva. Astfel, Cîrstea ar urma să aibă atunci o nouă șansă de a urca pe locul 9, în mod evident dacă se va impune în acel meci și în consecință va ajunge în marea finală de la Roland Garros.

ADVERTISEMENT
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia...
Digi24.ro
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate Citește mai mult la: h

În acest scenariu, „Sori” ar acumula 2725 de puncte în clasamentul WTA Race și ar urca până pe locul șase acolo, trecând peste Victoria Mboko, Karolina Muchova și Coco Gauff. În plus, în eventualitatea în care ar câștiga marele trofeu, Sorana Cîrstea ar ajunge chiar pe poziția a 4-a, depășindu-le și pe Jessica Pegula și Mirra Andreeva.

ADVERTISEMENT
Cel mai bogat om din Ucraina, ”la CINCI secunde de moarte”! Prietenul său...
Digisport.ro
Cel mai bogat om din Ucraina, ”la CINCI secunde de moarte”! Prietenul său a sărit în aer: ”Văduva lui m-a rugat”
Sorana Cîrstea clasament provizoriu WTA Race
Cum arată în acest moment clasamentul provizoriu WTA Race

 

Sorana Cîrstea ar putea intra în top 10 și în clasamentul general WTA

Cu o eventuală calificare în semifinalele de la Roland Garros, jucătoarea de tenis din România ar urca trei locuri în clasamentul general, care urmează să fie actualizat după încheierea French Open, deci de pe 18 până pe 15, trecând astfel peste Iva Jovic, Ekaterina Alexandrova și Jasmine Paolini, toate eliminate deja de la acest turneu. În plus, dacă Naomi Osaka va fi eliminată în optimi la Paris de liderul mondial Aryna Sabalenka, iar bineînțeles Sorana va ajunge în semifinale, după cum s-a explicat anterior, atunci românca ar trece în clasamentul general și peste jucătoarea din Japonia și ar ajunge până pe poziția a 14-a în clasamentul mondial.

ADVERTISEMENT

În cazul în care se va califica în finală la Roland Garros, Sorana Cîrstea ar ajunge la 3187 de puncte și astfel ar trece și peste Marta Kostyuk și Linda Noskova, deci ar urca provizoriu până pe locul 12 în clasamentul general WTA, dacă se menține premisa referitoare la Naomi Osaka. Nu în ultimul rând, dacă va reuși să câștige marele trofeu la Paris, indiferent de adversara din finală, Sorana va urca până pe poziția a 9-a în lume, iar această chestiune se va confirma în mod oficial în momentul în care clasamentul WTA va fi actualizat, în prima zi de luni de după încheierea French Open.

Sorana Cîrstea clasament provizoriu WTA general
Cum arată situația în acest moment în clasamentul provizoriu general din WTA
Ianis Hagi a dezvăluit cum va lucra la echipa națională cu tatăl său,...
Fanatik
Ianis Hagi a dezvăluit cum va lucra la echipa națională cu tatăl său, selecționerul Gheorghe Hagi: „Cerințele sunt diferite față de ce a fost înainte. E un avantaj că îl știu”
Farul – Chindia 0-1, în barajul pentru menținere – promovare în SuperLiga. Gazdele...
Fanatik
Farul – Chindia 0-1, în barajul pentru menținere – promovare în SuperLiga. Gazdele caută cu disperare egalarea! LIVE TEXT și statistici
Gigi Becali, anunț de ultimă oră despre negocierile pentru trecerea lui Boateng de...
Fanatik
Gigi Becali, anunț de ultimă oră despre negocierile pentru trecerea lui Boateng de la Dinamo la FCSB: „Mâine o să acționăm”
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Șeful CCA, avertisment uluitor pentru arbitri: 'Anul ăsta să nu vorbiți la telefon!'
iamsport.ro
Șeful CCA, avertisment uluitor pentru arbitri: 'Anul ăsta să nu vorbiți la telefon!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!