Sorana Cîrstea, în top 10 WTA după performanța de vis de la Roland Garros! Cum poate ajunge chiar până pe 4 în cursa pentru Turneul Campioanelor

ADVERTISEMENT

Înainte de startul turneului de Grand Slam de la Roland Garros, Sorana Cîrstea (36 de ani) se afla pe locul 18 în clasamentul WTA. Românca s-a calificat în sferturile de finală la French Open după ce a învins-o în optimi pe chinezoaica Xiyu Wang cu scorul de 6-3, 7-6. Pentru un loc în penultimul act, Cîrstea se va duela cu rusoaica Mirra Andreeva, cea care a trecut în optimi de Jil Teichmann din Elveția.

Sorana Cîrstea, pe locul 10 în clasamentul provizoriu WTA Race după calificarea în sferturi la Roland Garros

În baza acestei performanțe, , a urcat până pe locul 10 în clasamentul WTA Race, cel care vizează parcursul jucătoarelor de tenis în vederea calificării lor la Turneul Campioanelor, de la final de an, cu 1855 de puncte în acest moment.

ADVERTISEMENT

Astfel, Sorana a trecut în acest clasament provizoriu peste Iga Swiatek, cea care deja a fost eliminată de la Roland Garros. , românca va ajunge la 2205 puncte în acest clasament WTA Race și astfel va urca pe poziția a 9-a în această ierarhie, însă doar în cazul în care Marta Kostyuk va fi eliminată în sferturi la French Open de Elina Svitolina.

Cum poate ajunge Sorana Cîrstea chiar până pe locul 4

Pe de altă parte însă, chiar și în cazul în care Kostyuk se impune totuși în această partidă, ea se va duela în semifinale cu Sorana, bineînțeles dacă și românca va trece de Andreeva. Astfel, Cîrstea ar urma să aibă atunci o nouă șansă de a urca pe locul 9, în mod evident dacă se va impune în acel meci și în consecință va ajunge în marea finală de la Roland Garros.

ADVERTISEMENT

În acest scenariu, „Sori” ar acumula 2725 de puncte în clasamentul WTA Race și ar urca până pe locul șase acolo, trecând peste Victoria Mboko, Karolina Muchova și Coco Gauff. În plus, în eventualitatea în care ar câștiga marele trofeu, ar ajunge chiar pe poziția a 4-a, depășindu-le și pe Jessica Pegula și Mirra Andreeva.

ADVERTISEMENT

Sorana Cîrstea ar putea intra în top 10 și în clasamentul general WTA

Cu o eventuală calificare în semifinalele de la Roland Garros, jucătoarea de tenis din România ar urca trei locuri în clasamentul general, care urmează să fie actualizat după încheierea French Open, deci de pe 18 până pe 15, trecând astfel peste Iva Jovic, Ekaterina Alexandrova și Jasmine Paolini, toate eliminate deja de la acest turneu. În plus, dacă Naomi Osaka va fi eliminată în optimi la Paris de liderul mondial Aryna Sabalenka, iar bineînțeles Sorana va ajunge în semifinale, după cum s-a explicat anterior, atunci românca ar trece în clasamentul general și peste jucătoarea din Japonia și ar ajunge până pe poziția a 14-a în clasamentul mondial.

ADVERTISEMENT

În cazul în care se va califica în finală la Roland Garros, Sorana Cîrstea ar ajunge la 3187 de puncte și astfel ar trece și peste Marta Kostyuk și Linda Noskova, deci ar urca provizoriu până pe locul 12 în clasamentul general WTA, dacă se menține premisa referitoare la Naomi Osaka. Nu în ultimul rând, dacă va reuși să câștige marele trofeu la Paris, indiferent de adversara din finală, Sorana va urca până pe poziția a 9-a în lume, iar această chestiune se va confirma în mod oficial în momentul în care clasamentul WTA va fi actualizat, în prima zi de luni de după încheierea French Open.