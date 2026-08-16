Sorana Cîrstea, în turul 3 la Cincinnati! Câți bani a câștigat și cu cine va juca în turul următor

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Sorana Cîrstea a reușit să treacă cu bine peste și a făcut un meci solid în turul 2 de la Cincinnati, unde a învins-o pe Nikola Bartunkova, scor 7-6 (5), 6-3. Românca, favorită numărul 15 a turneului din Ohio, a avut nevoie de aproape două ore pentru a o învinge pe sportiva de 20 de ani din Cehia, clasată pe locul 39 WTA. Sorana a intrat în competiție direct în turul 2.

Sorana Cîrstea avansează în turul 3 al turneului WTA de la Cincinnati

Românca a început partida cu stângul și și-a cedat serviciul în primul set, însă a reacționat imediat și a restabilit egalitatea. Cele două jucătoare au mers cap la cap până la tie-break, acolo unde Cîrstea a fost mai sigură și și-a adjudecat setul.

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În setul secund, Sorana a ridicat nivelul de joc și a fost mult mai eficientă la serviciu, iar acest lucru s-a văzut imediat. A realizat două break-uri și nu i-a mai permis adversarei să revină în meci, câștigând și actul secund cu 6-3.

Anul trecut, Sorana Cîrstea a înregistrat cel mai bun rezultat al carierei sale la Cincinnati. A ajuns în faza optimilor de finală, dar a fost învinsă de fostul lider WTA Iga Swiatek, cea care avea să câștige apoi competiția.

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Duel pentru „optimi” cu prietena Anna Kalinskaya

Pentru calificarea în optimile de finală, Sorana va avea de înfruntat o sportivă pe care o cunoaște foarte bine: fosta sa parteneră de dublu, Anna Kalinskaya. Cele două sportive s-au întâlnit de trei ori în meci direct în circuitul WTA, iar românca este în avantaj, 2-1.

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Primul meci a avut loc chiar la Cincinnati, în calificări, în anul 2020. Atunci, rusoaica s-a impus în minimum de seturi. Sorana și-a câștigat următoarele două partide, la Indian Wells, în 2022, și la US Open, în 2023.

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Cîrstea și Kalinskaya obișnuiesc să joace împreună la dublu. Chiar au câștigat turneul de la Madrid, în 2025. Nu fac pereche și la Cincinnati. . Cele două vor avea o misiune foarte grea în primul tur de la Cincinnati, împotriva perechii Sara Errani/Leylah Fernandez.

Sorana Cîrstea, în urcare în ierarhia WTA Live

Pentru calificarea în 16-zecimi, Sorana Cîrstea și-a asigurat un cec în valoare de 47.375 de dolari și 65 de puncte WTA. În ierarhia WTA Live, Sorana Cîrstea a urcat două poziții, de pe 19 pe 17, egalându-și cea mai bună clasare din carieră. Dacă o învinge și Anna Kalinskaya, românca nu ar trece pe locul 16, dar și-ar consolida poziția a 17-a și ar scădea distanța până la locul 16, ocupat acum de Diana Schnaider.