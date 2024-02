Sorana Cîrstea, încrezătoare înaintea duelului cu Iga Swiatek de la WTA Doha: „O știu bine. Am intrat pe o pantă ascendentă”

Sorana Cîrstea (22 WTA) o înfruntă în turul al 2-lea la turneul de categorie WTA 1000 de la Doha, Qatar, pe liderul mondial Iga Swiatek. Prima rachetă a României a prefațat duelul cu Swiatek care va putea fi urmărit în format live video pe FANATIK.RO și la TV pe Digi Sport 2, nu înainte de ora 18:00, ora României.

Sorana Cîrstea, încrezătoare înaintea duelului cu Iga Swiatek de la WTA Doha: „Am reușit să țin jocul la același nivel”

Sorana Cîrstea traversează o perioadă bună după un început de sezon extrem de modest. Ajunsă pe locul 22 WTA , „Sori” s-a calificat în turul secund la WTA Doha după , scor 6-3, 6-2.

Pentru un loc în „optimi”, Sorana Cîrstea se va duela cu Iga Swiatek. Românca este încrezătoare înaintea duelului de foc. „Din păcate, în Australia, rezultatele nu s-au legat, am avut în primele două turnee adversare destul de dificile pentru primul tur.

Apoi, la Australian Open nu am reușit să-mi găsesc jocul, dar mă bucur pentru că am continuat să-mi fac treaba, să-mi fac antrenamentele, pregătirea fizică. Știu că tenisul este acolo.

De multe ori sunt lucruri minore la care trebuie să lucrez și acum simt că am intrat pe o pantă ascendentă. Am jucat bine săptămâna trecută la Abu Dhabi, dar mă bucur că și duminică am reușit să câștig și să țin jocul la același nivel”,a declarat Sorana Cîrstea, conform .

Iga Swiatek o conduce pe Sorana Cîrstea la meciurile directe: „Mă știe foarte bine”

Sorana Cîrstea va avea o misiune extrem de dificilă pentru calificarea în „optimi”. Iga Swiatek, următoarea adversară a Soranei Cîrstea, o conduce pe româncă la meciurile directe cu 2-0. Poloneza s-a impus atât în 2022 la Australian Open, cât și în 2023 la Indian Wells.

”O știu destul de bine pe Iga. M-am antrenat destul de mult cu ea în ultima vreme. Probabil și ea mă știe foarte bine. Un meci dificil. Este numărul 1, înseamnă că face ceva bine. Mereu am încredere în șansele mele.

Mereu intru să câștig. Nu va fi un meci ușor, pentru că greșește puțin. Normal că îmi doresc să intru în Top 20, mai ales că sunt aproape. Simt că am jocul necesar. Am bătut destul de multe jucătoare din Top 10, Top 20. Am nevoie de un pic mai multă consistență”, au fost cuvintele Soranei Cîrstea.

Pentru prezența în turul 2 la WTA Doha, Sorana Cîrstea și-a asigurat un cec în valoare de 20.650 de dolari şi 65 de puncte WTA. și a stat acasă pe parcursul turneului de la Abu Dhabi, unde a pierdut în sferturile de finală cu Daria Kasatkina.