Sorana Cîrstea, întâlnire neașteptată în Dubai. Cu cine s-a văzut după ce a încasat peste 10.000 de dolari la turneul din Japonia

ADVERTISEMENT

După ce a încasat peste 10.000 de dolari la turneul din Osaka, Sorana Cîrstea a decis să se odihnească. Sportiva originară din orașul Târgoviște a avut parte de o întâlnire neașteptată în Dubai. Cu cine s-a văzut, de fapt, jucătoarea de tenis.

Cu cine s-a întâlnit Sorana Cîrstea în Dubai

Sorana Cîrstea se răsfață în stil mare la scurtă vreme după ce a evoluat în turneul din Japonia. După meciurile disputate în Osaka a decis că este momentul să ajungă în orașul unde are reședința de mai multă vreme.

ADVERTISEMENT

Puțini oameni știu că jucătoarea de tenis deține un apartament în Dubai, unde se află perioada aceasta. În Emiratele Arabe Unite sportiva a avut parte de o revedere surprinzătoare, dar care i-a bucurat sufletul din plin.

S-a fotografiat alături de câteva persoane dragi, în unul dintre cele mai luxoase mall-uri. în vârstă de 35 de ani a petrecut timp de calitate alături de verișorii săi, imaginile fiind distribuite în mediul virtual de una dintre rudele sale.

ADVERTISEMENT

„Verișori”, este mesajul scurt și la obiect care apare la descrierea pozele de pe Instagram, în care este și Sorana Cîrstea. Iubita afaceristului Alexandru Țiriac zâmbește larg, semn că este încântată de această întâlnire.

ADVERTISEMENT

Cu siguranță, își încarcă bateriile după turneul din Osaka, Japonia, unde a vizitat mai multe obiective turistice. , unde s-a pozat alături de mai mulți cerbi pătați.

Unde locuiește, de fapt, Sorana Cîrstea

Sorana Cîrstea a ajuns pentru prima oară în Emiratele Arabe Unite în anul 2009, cu ocazia unui turneu de tenis. Avea doar 18 ani când a vizitat Dubai, care a fermecat-o și care ani mai târziu a devenit a doua sa casă.

ADVERTISEMENT

Renumita jucătoare de tenis are multe amintiri legate de acest oraș spectaculos. La un moment dat, în anul 2013, a avut ocazia să-l întâlnească pe regretatul argentinian Diego Maradona. A rămas uimită să-l vadă în realitate.

„Nu ştiam că va fi acolo şi apoi au anunţat că Diego Maradona va face tragerea la sorţi. Eram atât de emoționată, eram mai emoționată pentru tragerea la sorţi decât pentru meciul propriu-zis.

Îmi amintesc că a rămas şi a urmărit meciul. Îmi amintesc ca şi cum ar fi fost ieri. Viaţa trece repede, aşa că de aceea cred că e important să te bucuri de fiecare moment, să te bucuri de fiecare zi şi să profiţi la maximum.

Cu siguranţă, am amintiri grozave de aici şi în special de anul trecut, când am ajuns în semifinală, cu toată familia mea uitându-se la mine şi cu tot sprijinul fanilor români. A fost minunat”, a spus Sorana Cîrstea, conform .

Sorana Cîrstea, îndrăgostită de Dubai

„Îmi amintesc de prima dată când am venit aici cu antrenorul meu şi cu mama mea şi am amintiri incredibile. Îmi amintesc că eram fermecată în 2009 de Dubai şi de tot ce are de oferit.

Şi acum locuiesc aici, acesta este turneul de acasă pentru mine, stau acasă în timpul turneului. E minunat. Nu ştii niciodată încotro te duce viaţa, dar sunt foarte fericită că viaţa m-a adus în Dubai.

Trebuie să le mulţumesc organizatorilor pentru angajamentul lor faţă de tenisul feminin şi pentru 25 de ani de îmbunătăţiri şi pentru că în fiecare an încearcă să ne ofere ce e mai bun.

Acesta trebuie să fie unul dintre turneele mele preferate din circuit, nu doar pentru că e acasă, ci pentru tot ce încearcă să ne ofere”, a completat Sorana Cîrstea, mai arată sursa citată anterior.