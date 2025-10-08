Sport

Sorana Cîrstea, învinsă dramatic la Wuhan! Românca, enervată la culme de adversară. Ce s-a întâmplat în partida din turul 2

A fost tensiune mare la Wuhan, în meciul Sorana Cîrstea – Shuai Zhang. Chinezoaica a enervat-o la culme pe sportiva din România. Ce s-a întâmplat, de fapt.
Alex Bodnariu
08.10.2025 | 12:59
Sorana Cîrstea a fost eliminată de la turneul din Wuhan. Românca s-a luat la ceartă cu adversara

A fost spectacol total în meciul Sorana Cîrstea – Shuai Zhang din turul doi al turneului de la Wuhan. Românca a fost la un pas de o revenire fabuloasă în setul decisiv, însă chinezoaica s-a impus și va juca cu Coco Gauff. Au fost și momente de tensiune pe hardul asiatic.

Sorana Cîrstea, out de la Wuhan. Românca a pierdut în decisiv duelul cu Zhang

Partida a început mult mai bine pentru Zhang. Chinezoaica și-a adjudecat primul set cu 6-4, după un break cedat rapid de Sorana Cîrstea. Până la finalul primului act, românca nu a reușit să mai revină.

Ce s-a întâmplat în setul doi al meciului Sorana Cîrstea – Shuai Zhang. Schimb de replici între cele două jucătoare

Totuși, în setul doi, Sorana Cîrstea și-a ridicat mult nivelul și a reușit să ducă meciul în set decisiv, cu același scor, 6-4, după un singur break în favoarea sportivei din țara noastră. La 3-3 a avut loc un moment tensionat între cele două jucătoare.

Sorana Cîrstea servea la scorul de 3-3, iar Zhang a întârziat mult revenirea în poziția de retur. Românca s-a plâns arbitrului că este gata să servească, însă adversara nu îi permite. A urmat un schimb de replici destul de aprins între cele două tenismene.

De altfel, partida a fost una destul de încinsă de la un capăt la altul. Publicul a ținut, evident, cu compatrioata lor, iar în mai multe momente ale jocului Zhang a gesticulat nervos, lucru care a părut să o deranjeze serios pe Sorana Cîrstea.

Sorana, la un pas de o revenire de zile mari în setul decisiv

Setul decisiv a fost unul extrem de interesant. Chinezoaica a dus rapid scorul la 5-0, iar Soranei nu i-a ieșit nimic. Zhang părea că se îndreaptă sigur spre victorie. Doar că românca a revenit incredibil și s-a apropiat la 4-5. Totuși, adversara ei a făcut break la momentul potrivit și s-a calificat în runda următoare.

România a rămas cu doar o reprezentantă la Wuhan. De la ce oră se joacă Jaqueline Cristian – Elena Rybakina

În turul precedent, Sorana Cîrstea a trecut de Jelena Ostapenko. Sportiva din Letonia a pierdut categoric primul set, 1-6, și a decis să se retragă. Dacă reușea să o învingă și pe Zhang, românca s-ar fi duelat cu Coco Gauff pentru un loc în sferturile de finală.

Jaqueline Cristian, singura reprezentantă a României care a mai rămas la turneul WTA de 1000 de puncte de la Wuhan, joacă în jurul orei 16:00 cu Elena Rybakina. Se anunță un test dificil pentru Jaq, care în primul tur a trecut de McCartney Kessler în trei seturi.

