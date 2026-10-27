Sport

Sorana Cîrstea, învinsă surprinzător la Tokyo de numărul 94 WTA! Urmează ultimul turneu înainte de retragere

Flaviu Popa
27.10.2026 | 10:33
Sorana Cirstea invinsa surprinzator la Tokyo de numarul 94 WTA Urmeaza ultimul turneu inainte de retragere
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Sorana Cîrstea a pierdut mult prea devreme la Tokyo
Sorana Cîrstea a cedat în primul tur la Tokyo în fața australiencei Maya Joint, finalistă recent la Seul. Cîrstea pierduse în fața Mayei Joint și în vară, la Toronto.
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Sorana Cîrstea (16 WTA) a pierdut în primul tur la Tokyo, scor 0-2 (3-6, 6-7), în fața Mayei Joint (94 WTA). Australianca, specialistă pe hard, a reușit recent să joace finala la Seul și este într-o formă de zile mari, cu toate că este despărțită de româncă de aproape 80 de locuri în clasament.

Sorana Cîrstea a pierdut la Tokyo cu Maya Joint, scor 0-2. Urmează turneul de la Hong Kong

Românca a fost condusă cu 0-3 în setul secund și a avut 6-5, însă nu a reușit să găsească calea spre break. În tiebreak, Joint s-a desprins și a câștigat cu 7-4. Pentru Sorana Cîrstea a fost prima apariție la turneul de la Tokyo din 2013 încoace.

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Pentru Cîrstea urmează turneul de la Hong Kong, care va fi ultimul din carieră. Asta, dacă nu cumva sportiva în vârstă de 36 de ani va decide să revină asupra deciziei de a se retrage definitiv din tenis. În urmă cu mai multe luni, Sorana Cîrstea anunța că 2026 e ultimul ei an în tenis.

Sorana Cîrstea ar putea să se retragă din tenis la final de an, însă nu e categorică

Cu toate acestea, într-un documentar realizat de WTA, sportiva lăsa să se înțeleagă că ar putea să se răzgândească. Cred că tenisul m-a învățat să fiu un om bun. Retragerea rămâne o opțiune. Iau lucrurile așa cum vin, zi de zi, și mă bucur din plin de fiecare zi. 

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Dar, pentru mine, este foarte important să știu când să spun «stop», iar acest lucru trebuie să se întâmple în termenii mei. Voi juca atâta timp cât voi fi fericită”, a explicat jucătoarea de tenis, în documentarul WTA.

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Un motiv care ar putea să o facă pe Sorana Cîrstea să se răzgândească e reprezentat de câștigurile foarte mari din tenis. Chiar dacă 2026 nu a fost un an fabulos pentru româncă, aceasta a primit în conturi peste 1,2 milioane de dolari. În acest ritm, încă doi ani în tenis ar putea să îi mai aducă Soranei încă două milioane de dolari, la același nivel.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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