Sorana Cîrstea, ipostază rară pe internet alături de Ion Țiriac jr. ”Împreună cu raza mea de soare”

Sorana Cîrstea este o tenismenă româncă foarte în vogă, care este urmărită și pe rețelele de socializare de fani. Cei mai mulți dintre fanii Soranei cunosc relația acesteia cu fiul lui Ion Țiriac, care pare că merge de minune.

Împreună la un eveniment monden

Sorana Cîrstea este împreună cu fiul magnatului Ion Țiriac de câțiva ani, iar împreună trăiesc o poveste frumoasă. Cei doi nu fac un secret din faptul că se iubesc, aspect dezvăluit recent la un eveniment monden.

Cei doi au postat o fotografie pe rețelele de socializare, în care Ion Țiriac Jr. a caracterizat-o frumos pe tenismenă. Magnatul a spus despre prezența la eveniment: ”Împreună cu raza mea de soare”.

Elementul surprinzător este că cei doi nu se afișează foarte des, mai ales Sorana, care ține profilul special pentru tenis. Mare parte dintre postările româncei sunt cu și despre tenis, având 201 mii de urmăritori.

În schimb, Ion Țiriac Jr. nu are atât de mulți urmăritori, dar majoritatea sunt prezenți pentru viață sa. Sub username-ul de „alexandrutiriac“, fiul magnatului are aproape 25 de mii de urmăritori pe Instagram.

Sorana Cîrstea, încă în recuperare

Sorana Cîrstea se află încă în recuperare, după tenismenei. , tenismena a hotărât să își ia o pauză pentru a se recupera.

Accidentarea are o mai mare vechime, durerile fiind instalate încă din iarnă, mai precis din luna februarie. Însă, tenismena a preferat să strângă din dinți și să nu își oprească parcursul, fiind vorba de multe turnee.

”Nu a fost un meci de care să vreau să-mi amintesc… Am început bine, 3-0. La 3-2 am pus călcâiul, la care am probleme încă din februarie, cumva, nu știu, încercând să plec de la o minge, și am simțit că mi-a băgat cineva un cuțit.

Și, de acolo, a fost un pic complicat pentru că inițial m-am speriat. Apoi am chemat fizio, mi-a pus un tape, am zis, ușor-ușor, să trag de mine pentru că e un turneu important, chit că nu sunt 100%“, a spus Sorana Cîrstea, conform .