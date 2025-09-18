Sorana Cîrstea joacă azi cu Iga Swiatek. Ce șanse are românca să treacă de numărul doi mondial, în fața căreia are un bilanț dezastuos

Sorana Cîrstea a rămas singura jucătoare din România prezentă la turneul WTA 500 de la Seul. Ea va juca astăzi, în jurul orei 9.30, cu Iga Swiatek. Poloneza este numărul doi mondial și principala favorită a turneului din Coreea de Sud.

Cîrstea i-a luat un singur set împotriva polonezei

Cele două tenismene s-au mai întâlnit de trei ori în ultimii doi ani, Swiatek câștigând de fiecare dată cu 2-0. În ultimul meci direct, disputat în luna august, în optimi la Cincinnati, Swiatek s-a impus cu 6-4, 6-3.

În total, Cîrstea și Swiatek s-au confruntat de cinci ori. În toate aceste dispute, românca a câștigat un singur set, fiind învinsă categoric în toate celelalte. Swiatek nu a jucat până acum la Seul, intrând direct în optimi.

. Prin această victorie, târgovișteanca şi-a asigurat un cec de 15.700 de dolari şi 60 de puncte WTA.

Iga Swiatek este favorită certă

Recompensa ei se poate dubla cu o victorie contra polonezei, care este însă mare favorită. Eliminată în sferturile de finală de la US Open, Swiatek are un bilanț excelent anul acesta.

Swiatek are 53 de victorii în 2025 și doar 13 înfrângeri. Câștigătoare a șase turnee de Grand Slam, Iga Swiatek a strâns din tenis 42.595.256 dolari, doar anul acesta având încasări de peste 9 milioane de dolari.

Grație statutului ei, Swiatek este considerată net favorită în disputa cu jucătoare din România. Majoritatea caselor de pariuri o creditează pe iubita lui Ion Țiriac jr. cu șanse minime de câștig.

Posibilă confruntare cu Emma Răducanu

Victoria Igăi Swiatek are cote între 1,05 și 1,08, ceea ce înseamnă că e favorită certă. Învingătoarea din acest meci se va confrunta cu jucătoarea care va câștiga confruntarea dintre Emma Răducanu și Barbora Krejcikova.

Indiferent de rezultatul de azi, Sorana își va continua turneul asiatic. Ea va juca la două competiții din China. Turneele de la Wuhan și Beijing sunt ultimele importante ale sezonului WTA, înainte de Turneul Campioanelor de la Riyad.