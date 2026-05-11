Sorana Cîrstea joacă azi la Roma. Ora partidei care o poate duce pe româncă între primele 25 de jucătoare ale lumii

Sorana Cîrstea (36 de ani) a obținut prima victorie din cariera sa în fața unui lider mondial. La WTA 1000 Roma, jucătoarea din România a învins-o în turul trei pe bielorusa Aryna Sabalenka, în trei seturi, scor final 2-6, 6-3, 7-5.

Sorana Cîrstea joacă azi, de la ora 12.00, cu Linda Noskova

În faza următoare a competiției, Sorana se va duela cu Linda Noskova (21 de ani) din Cehia, numărul 13 mondial. Partida va începe la ora 11:00 ora locală, 12:00 ora României, și va fi primul meci al zilei de pe terenul central de la Roma.

Până acum, cele două jucătoare s-au mai întâlnit de patru ori în circuit, iar victoriile au fost împărțite: două în dreptul Soranei, două în dreptul cehoaicei. Trei dintre cele patru partide au fost chiar în acest an, ultima la Miami, în luna martie, când Sorana s-a impus cu 6-2, 3-6, 6-4 în turul al doilea.

Românca poate urca între primele 25 de jucătoare ale lumii

Dacă va reuși să treacă de Linda Noskova, Sorana Cîrstea o va întâlni în sferturi pe învingătoarea partidei Jelena Ostapenko – Anna Kalinskaya. Românca a urcat deja în ierarhia live a WTA, iar un succes azi o poate propulsa între primele 25 de jucătoare ale lumii. Ea s-ar apropia astfel de maximum istoric din cariera ei, locul 21 mondial ocupat în 2013.

Se apropie de zece milioane de euro dinn tenis

Înaintea turneului din capitala Italiei, Sorana Cîrstea câștigase în acest an, doar din premiile de la turnee, deci în afară de banii proveniți din diferite contracte de publicitate, suma de 490.320 de euro. De asemenea, în întreaga carieră de până acum, românca adunase nu mai puțin de 9.669.548 de euro.

„Poate, dacă câștig acest turneu, o să mă mai gândesc (n.r. la retragere). Vreau să le mulțumesc tuturor celor din tribune, sunt niște spectatori minunați, ce simt aici la Roma e unic. Iubesc oamenii, îmi place acest turneu și pasiunea oamenilor de aici pentru acest sport”, a spus românca la finalul întâlnirii, conform Eurosport.